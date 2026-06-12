León XIV en La Laguna: la mañana en la que Aguere tocó el cielo

Y el vehículo papal empezó a avanzar por la calle Viana. Ni rápido ni lento. Cadencioso. Sin ningún tipo de cubierta. A su derecha, varios miles de personas. En las azoteas y balcones, más espectadores. Eran las 11:38 horas de una mañana soleada y de cielo limpísimo. El papa León XIV de pie, saludando, sonriente. Todo con ese halo casi cinematográfico que la Iglesia es experta en crear. Historia en directo. Pero no una historia chiquita y efímera, sino de esa otra que aparecerá en los libros. Era como si la Aguere episcopal, la de las procesiones, la que vive la tradición como un asunto de Estado, hubiese tocado el techo (o el cielo, mejor dicho) que sus vecinos más castizos siempre soñaron. ¿Qué más se puede pedir que la visita de un papa?

“Extraordinario”, “un lujo”, “un privilegio” o “un auténtico orgullo” fueron algunas de las reacciones a bote pronto, todavía con la emoción en el cuerpo, de un grupo de espectadores que siguieron el desfile desde una vivienda de la calle Viana. No se esperaban ver al Papa tan cerca ni tampoco que se parase justo delante del inmueble en el que se encontraban. Ocurrió durante el recorrido del pontífice desde la plaza del Cristo hacia el número 28 de la calle San Agustín, la Casa Salazar, sede del Obispado de Tenerife.

Madrugón

La jornada de este viernes había comenzado mucho antes. La dimensión del acontecimiento y la petición de las autoridades de ser previsores con los desplazamientos llevaron a que muchos madrugasen más de lo habitual. También hubo retoques de limpieza en sus calles y preparativos de seguridad desde muy temprano. Los alrededor de 80 agentes desplegados por la Policía Local de La Laguna recibieron a las 5:00 horas las últimas indicaciones en la Jefatura de la calle Consistorio. “El punto más potente es la seguridad vial dentro del casco urbano”, explicó el subcomisario-jefe, Jesús González, sobre las funciones que asumiría del cuerpo. Fue a las 6:00 horas, en el momento en que se cortó el tráfico rodado y se estableció el perímetro de seguridad, cuando Aguere quedó sitiada.

Historias para todos los gustos entre quienes trataban de encontrar una buena ubicación para presenciar la primera visita de la historia de un papa a Canarias. Había gente con sillas portátiles que trataban de llegar a la misma plaza del Cristo sin ningún tipo de acreditación y quienes creían que por plantarse en las zonas en las que estaba cortado el tránsito los dejarían pasar. Uno de ellos era Santiago Rodríguez, que se desplazó desde el municipio norteño de La Orotava. “De aquí no me muevo; salí a las cuatro de la mañana de mi casa; esto pasa una vez y había que venir”, sostuvo este tinerfeño de 58 años y que disponía del día libre porque la empresa en la que trabaja cerró sus puertas ante las previsibles dificultades de movilidad. Por su parte, la gomera Ángeles Pérez se trasladó desde el jueves a Tenerife. “Una amiga me invitó a su casa y voy a estar por aquí para intentar ver al papa”, manifestó. “Siempre me han gustado mucho los actos religiosos, aunque yo creo que la visita de un papa es algo más y que atrae incluso a no creyentes”, expresó.

Perímetro de seguridad

Furgones del Cuerpo Nacional de Policía establecían unos límites que no se iban a poder franquear (o eso se suponía). Era la zona crítica, el perímetro de seguridad. Imposible avanzar más allá de la calle Nava y Grimón ni de Bencomo (los cortes se situaban en los cruces con Viana y Tabares de Cala). Tampoco se podía bajar de Juan de Vera hacia San Agustín, ni de Tabares de Cala hacia Anchieta, ni de Tabares de Cala hacia Cabrera Pinto. Cerrojazo al casco. Y, a todas estas, el Papa ni había despegado de Gran Canaria.

La previsión era que a la calle Viana accediesen únicamente personas con discapacidades o problemas de movilidad, que entrarían a través del ‘check point’ de Nava y Grimón, el mismo por el que también pasarían a la zona acotada los espectadores del acto con migrantes de la plaza del Cristo. Entre las primeras en tomar posiciones, un grupo de monjas que se situaron en las proximidades del convento de Las Claras antes de las 8:00. Le echaron valor... porque a esa hora de la mañana el fresco de la noche todavía flotaba en la atmósfera lagunera. Medidas de seguridad estrictas en la zona. “No podéis estar deambulando por aquí”, llegaron a decir los agentes a algunos vecinos. Otros entraban al perímetro a cuentagotas. A tal punto llegó la cosa que los hubo que no pudieron dejar pasar a los invitados a sus balcones y azoteas.

Suenan las campanas

León XIV despegó de Gran Canaria a las 8:58 horas y, en apenas 18 minutos, a las 9:16, el avión de la aerolínea Iberia que lo trasladó hasta el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna ya había aterrizado. Sonaron entonces las campanas en el casco lagunero en señal de júbilo. En la puerta delantera del avión, por la que descendió el Papa, se habilitó una alfombra de enormes dimensiones. Le esperaban allí, y entre otros, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE). El primero le besó la mano y el segundo se la estrechó, tal y como hiciese el presidente del Gobierno español, el también socialista Pedro Sánchez, en Gran Canaria.

Y seguían accediendo poco a poco personas al perímetro de seguridad del casco, desde miembros de congregaciones religiosas y cardenales que entraban debidamente acreditados a personas que podían pasar a las viviendas con un criterio tan cambiante que desconcertaba. Y, de pronto, y cuando ya el Papa se encontraba en Las Raíces, la marabunta. Vía libre para que accediesen a las calles Viana y San Agustín quien quisiera ante una mezcla entre estupefacción y disgusto de los vecinos que habían mandado a invitados de vuelta a sus respectivas casas. Sea como fuere, el centro histórico, entonces sí, había tomado un ambiente colorido y festivo.

Baño de masas

León XIV acabó entrando a la ciudad por la Vía de Ronda, el camino de Las Peras, la calle Concepción Salazar y el camino de La Rúa. Inicialmente lo iba a hacer por Nava y Grimón, pero la Gendarmería Vaticana lo descartó a principios de junio. Le acompañaba una caravana con varias decenas de vehículos y unas 200 personas. Además del pontífice y de policías, había numerosos responsables de protocolo, un intérprete del Papa, asistentes personales, médicos, profesionales audiovisuales y una amplia delegación vaticana. Primer baño de masas en la plaza del Cristo en el encuentro con migrantes, en el que el pontífice empezó hablando de esa “ciudad sin murallas” que es Aguere y enlazó con que las “barreras a veces están en la mirada y en el miedo” y con que se debe “aprender el lenguaje de la cercanía”.

Restaba el paseo por la ciudad, el momento cumbre. Esta crónica se titula ‘León XIV en La Laguna: la mañana en la que Aguere tocó el cielo’ como también podría llevar por título ‘Una mañana en una azotea’. La gentileza de una familia lagunera permitió a este periódico seguir el recorrido del pontífice hasta el Obispado desde un mirador privilegiado. La fotografía desde lo alto era la de unos vehículos de seguridad abriendo la comitiva y, a continuación, el Papa en el ‘golfcar’ que fue habilitado en el Real Club de Golf de Tenerife, en Tacoronte. Un carricoche mínimo y que permitía a los espectadores estar a pocos metros del pontífice. Más allá de religiones y creencias, la imagen fue histórica.

Sol intenso

Hacía más de una hora que el sol pegaba con intensidad. Los espectadores se protegían con gorras, sombreros, abanicos y todo lo que tuviesen a mano. Mejor eso que un fatigón. Cuatro filas de público aguardaban el saludo de León XIV. Perfiles para todos los gustos, desde el que acudió movido por la fe al que lo hizo por novelería, desde el que acompañaba a algún familiar al que buscaba una buena ‘story’ para su perfil de Instagram. Difícil imaginar otro personaje capaz de atraer a un público tan heterogéneo.

Y León XIV fue avanzando, recibiendo algunos regalos, bendiciendo a bebés… En la confluencia de las calles Viana y Anchieta le entregaron una cartulina y después sostuvo a un niño tan pequeño que parecía recién nacido. “Ha sido un lujo y un privilegio poderlo ver a tan pocos metros; no me lo esperaba ni tan cerca ni que fuera a pararse”, expresó Marián Abreu, que seguía desde allí el desfile. Jonatán Díaz coincidía en el término: “Hemos tenido el privilegio de ser parte del camino de Su Santidad”. “Como lagunero ha sido un auténtico orgullo haber podido participar en directo en el acogimiento al Santo Padre, un día histórico para La Laguna. No esperaba poderlo disfrutar tan cerca, como me han permitido estos amigos laguneros”, opinó Francisco Aledo. El propietario de la vivienda, un lagunero discreto y poco amigo de convertirse en el centro de atención, lo resumió todo en una palabra: “Extraordinario”.

Parada en el Obispado

El Papa hizo parada en el Obispado. Subió al balcón y se dirigió a quienes esperaban en el exterior. En total, y según las cifras aportadas por el Ayuntamiento de La Laguna, en el recorrido se dieron cita más de 20.000 personas. Salió después a la calle. Un grupo de niños le entregaron unas flores y caminó unos metros hacia el público. Una de las anécdotas de la mañana la dejó el momento en que se iba a subir al vehículo que lo llevaría a la capital, este se movió y pareció que lo iba a dejar en tierra. Falsa alarma. Con León XIV ya en el coche, la comitiva continuó por San Agustín y giró a la derecha en Juan de Vera. La Laguna le había pasado el testigo a Santa Cruz.

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Quedaba el agradecimiento de Luis Yeray Gutiérrez al Papa y al comportamiento ejemplar de quienes acudieron a la ciudad. El sacerdote Antonio Pérez, vicario general y que fuese administrador diocesano hasta la llegada de Eloy Santiago, también le envió el suyo: “Tan solo una palabra: gracias. Gracias a Dios, al Santo Padre por querer venir a nuestra tierra y a todas las personas e instituciones que han trabajado durante meses de una manera muy ardua para hacerlo posible”. El público ya se había disuelto. La ciudad volvía a sus cosas más cotidianas.