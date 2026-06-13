Consulta la portada correspondiente al día 14 de junio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Javier Parra, el placentino que saca un 14 en Selectividad y pone rumbo a la judicatura o la diplomacia
- La norma que deja fuera a Pablo López del Teatro Romano de Mérida también afecta a Sanguijuelas del Guadiana
- Investigados dos vecinos de Mérida por intentar quedarse con 76 paquetes durante un reparto
- Cañas tardías, ferial a medio gas y quejas de Intramuros, en la feria de Plasencia
- El Cristo Negro de Cáceres saldrá en procesión extraordinaria por primera vez en 36 años
- Juanjo, el cacereño que empezó descargando camiones con 16 años y besa el escudo de la empresa en la que trabaja
- Muere a los 49 años Antonio Esmeralda Gueyvandov, violinista y profesor que llegó desde Ucrania a Cáceres en 1991
- Cambio de modelo en las cañas de la feria de Plasencia: adiós al mediodía y hola a la tarde/noche