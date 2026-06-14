Consulta la portada correspondiente al día 15 de junio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
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- María Guardiola se entrega a la música de Alejandro Sanz en su concierto de Gijón
- Cañas tardías, ferial a medio gas y quejas de Intramuros, en la feria de Plasencia
- Muere a los 49 años Antonio Esmeralda Gueyvandov, violinista y profesor que llegó desde Ucrania a Cáceres en 1991
- Luz y María Elena, las hondureñas que cuidan la vejez en Cáceres: 'España nos ha dado mucho, pero también nos lo ha quitado
- Seis heridos, cuatro de ellos niños, en un choque frontal de dos vehículos en Mérida
- No todo es Medicina o Matemáticas: 47 titulaciones de la UEx no exigen nota de corte
- María del Rosario, de 98 años: 'Pedir un taxi en Cáceres se ha vuelto una odisea