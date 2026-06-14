Los médicos vuelven a la huelga y preparan nuevas movilizaciones en septiembre: "Sanidad no tiene intención de modificar su postura"

Después de una semana convulsa, de máxima tensión entre las comunidades y el Ministerio de Sanidad por el anteproyecto de ley del Estatuto Marco, los médicos, que siempre rechazaron el texto, vuelven a la huelga nacional este lunes y hasta el viernes 19. La quinta que protagonizan en lo que va de año. Los sindicatos cierran el primer ciclo del calendario de movilizaciones contra la reforma del Estatuto Marco. Pero, advierten, el conflicto está más abierto que nunca. Tras el parón veraniego, volverán a movilizarse en septiembre.

"Se cumplen así cinco meses desde que comenzaran las movilizaciones con la mayoría de los sindicatos profesionales aunados en el Comité de Huelga sin que se hayan producido avances que permitan desbloquear el conflicto", señalan los sindicatos.

"Es más, el recorrido del Anteproyecto de Ley primero con su aprobación en el Consejo de Ministros y, posteriormente, con la apertura del trámite de consulta pública indica que Sanidad no tiene intención de modificar su postura", apuntan.

Parón veraniego

El Comité de Huelga -integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- ya advertido que ese conflicto no cesará.

Como acto principal de la huelga, el lunes 15, médicos de toda España protagonizarán una concentración frente al Ministerio de Sanidad

El Comité de Huelga "está animando a la participación en esta quinta semana de paros", pero admite que "por responsabilidad" se dejarán las movilizaciones suspendidas durante el verano, ya que es un periodo "en el que las ya exiguas plantillas médicas junto con los preceptivos descansos de los profesionales, hacen de estos meses un momento complicado para la asistencia sanitaria, pese a lo cual, volverán a retomar la campaña en septiembre".

Como acto principal de la huelga, el lunes 15, médicos de toda España protagonizarán una concentración frente al Ministerio de Sanidad. Después, a lo largo de la semana, informa CESM, habrá movilizaciones en las distintas comunidades autónomas frente a los centros sanitarios.

Rechazo de las comunidades

La nueva huelga se produce tras el convulso pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se celebró el pasado miércoles para abordar el conflicto de los médicos a cuenta del Estatuto Marco. "La ministra se ha quedado sola, no cuenta con el apoyo de los profesionales, de los sindicatos ni de las comunidades". Lo sentenciaba el consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez, antes de entrar al encuentro.

La reunión terminó sin acuerdos ante la oposición de las comunidades a votar los puntos del orden del día, que contemplaban acuerdos y recomendaciones relativas a las reivindicaciones de los médicos. Poco después, las comunidades dieron a conocer un documento, suscrito por 16 autonomías, salvo Cataluña, pidiendo a Sanidad que reabra "de forma urgente el diálogo" con los profesionales y asuma su responsabilidad normativa.

El viernes, en la presentación del Plan Veo, la ministra Mónica García insistía en un mensaje que ha venido lanzado en los últimos días, "la llave para desatascar el conflicto la tienen las comunidades". García se refería a ese encuentro con las comunidades. Señalaba que lo que se puso sobre la mesa "son las medidas que están reivindicando los profesionales, que no tienen que ver con cosas abstractas, que tienen que ver con cosas concretas. Reducir la hora de la guardia, tener mesas propias para el diálogo y la participación de los médicos, tener 35 horas de jornada ordinarias... ".

Las mismas reclamaciones

En estos días, varios sindicatos han presentado alegaciones al anteproyecto de ley, que se encuentra en fase de audiencia e información pública tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 2 de junio. Por ejemplo, las presentadas por AMYTS, el sindicato de la Comunidad de Madrid, defienden el reconocimiento efectivo de las singularidades de la profesión, la regulación de las guardias, la clasificación profesional, las condiciones de jubilación, la remuneración, la negociación específica del colectivo médico, la formación sanitaria especializada o la necesidad de establecer límites a la sobrecarga asistencial.

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Pero los médicos también tienen deberes para sus autonomías. El Comité de la Huelga Médica en Madrid reclama a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que intervenga "tras la paralización de la Consejería de Sanidad de varias mejoras para la profesión que son competencia autonómica".