España, entre los países con más peticiones de asilo de la UE, solo concede 1 de cada 9

España es el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibe -por detrás de Alemania y Francia- pero también es uno de los que menos protección internacional concede, solo a 1 de cada 9 personas que lo piden, una tasa (11 %) que solo es inferior en Croacia (7 %) y Chipre (7 %).

Así se desprende del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que hace referencia a los datos de 2025 y que ha sido presentado este lunes en una rueda de prensa en Madrid con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora el próximo 20 de junio.

El año pasado, España recibió 144.396 peticiones de asilo, lo que significa una reducción del 13,7 % que rompe la tendencia de crecimiento de los últimos años, un cambio que CEAR achaca a la externalización de fronteras para reducir las llegadas irregulares y al efecto disuasorio del nuevo reglamento de extranjería.

La reforma de esta normativa, que entró en vigor en mayo de 2025, establece que el tiempo que ha pasado un migrante en España mientras espera una respuesta a su petición de asilo no computará a efectos del tiempo residido en el país para regularizar su situación a largo plazo, a través de la figura del arraigo.

Este cambio, recurrido ante el Tribunal Supremo por entidades como CEAR, ha provocado "desistimientos, archivos masivos e irregularidad sobrevenida", según el informe, que destaca que a lo largo de 2025 se archivaron 16.991 solicitudes, un 179,8 % más que el año anterior.

Venezuela se mantiene como la primera nacionalidad solicitante de protección, con el 59 % de las solicitudes, pero las peticiones de Colombia, Perú o Senegal cayeron "estrepitosamente".

España, entre los países con más peticiones de asilo de la UE. / EFE

Le sucede en la lista Mali, con un aumento cercano al 50 %, y Colombia, cuyas peticiones bajaron un 64 %, y han entrado en la lista de países con más solicitudes Palestina, Guinea Conakry y Somalia.

Descenso de llegadas irregulares

El informe de CEAR también se hace eco del pronunciado descenso, del 46 %, en el número de llegadas irregulares a las costas y subraya que en el 15 % de los casos se trata de niños y adolescentes no acompañados.

La caída es más acentuada en Canarias, según la entidad por el refuerzo del control migratorio de terceros países como Senegal y Mauritania, mientras que la ruta balear ha crecido con personas de Somalia, Mali y Guinea-Conakri, con travesías "extremadamente complejas".

La ONG ha detectado una mayor vulnerabilidad de las personas que alcanzaron España por vía marítima: Fallos multiorgánicos como consecuencia de ingerir agua salada, amputaciones o estrés postraumático son algunas de las dolencias que la ONG ha detectado, según ha descrito la directora general de CEAR, Mónica López.

La vivienda, principal barrera para la inclusión

El estudio de la CEAR refleja las barreras para la inclusión que encuentran los refugiados en España, como en el acceso al Ingreso Mínimo Vital y, sobre todo, a la vivienda, con prácticas discriminatorias y mayor precarización.

En la presentación ha participado el activista colombiano Luis Carlos Agudelo, quien ha lamentado que la UE haya incluido su país en la lista de países seguros -y más susceptibles de que su petición sea rechazada- cuando este vive un "conflicto armado muy fuerte" ese hace 60 años.

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Él mismo tuvo que abandonar su tierra después de sufrir amenazas y persecución tras denunciar en medios internacionales el asesinato de su hijo en las protestas sociales de 2021: "Una persona en Colombia que ha sido amenazada... la garantía es de que te maten, no de que te salven", ha relatado.