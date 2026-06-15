El sexo en los geriátricos: los profesionales piden "acabar con el tabú" y normalizar que “el deseo aún existe a los 90”

En la película ‘Maspalomas’ (2025), el protagonista, un gay setentón que se ve obligado a esconder su orientación sexual cuando ingresa en una residencia de personas mayores, presencia una escena chocante al poco de llegar al centro asistencial: en pleno almuerzo, dos ancianos –hombre y mujer– empiezan a tocarse ante la indiferencia del resto de comensales. Acto seguido, unos cuidadores acuden a separarlos y se los llevan, a cada uno por un lado, y la comida continúa como si no hubiera pasado nada.

El lance erótico de la pareja y el conflicto afectivo del protagonista retratan un aspecto de la vida en los geriátricos, real y cotidiano, pero del que raramente se habla: la sexualidad de los residentes. “Apenas se habla por edadismo y por tabú. Es como si el sexo desapareciera cuando los mayores cruzan la puerta de la residencia. Sin embargo, el deseo perdura a los 80, a los 90 y nos acompaña hasta el día de la muerte”, advierte la socióloga Carmen Núñez, autora del ensayo ‘La auténtica sensualidad comienza a los 50’.

"Un asunto delicado"

Lo saben bien los profesionales de las residencias, testigos todos de infinidad de situaciones sexuales protagonizadas por los internos. Pero más allá de relatos anecdóticos como el de ver a una pareja tocándose a escondidas en el jardín, quienes atienden a diario a los mayores coinciden en señalar que la cuestión sexoafectiva de los residentes es un asunto “delicado y difícil de gestionar”, y que está pendiente de ser resuelto en la mayoría de los centros.

“Este tema no debería tratarse ni desde el tabú ni desde la frivolidad” — Ignacio Fernández-Cid. Presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia

“Los responsables de las residencias reconocen que esa realidad existe, pero se aborda poco o se hace con incomodidad. Faltan protocolos, formación para los profesionales y criterios claros para saber cómo actuar ante cada situación”, admite Ignacio Fernández-Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia y director de un grupo con diez residencias, que reclama: “Este tema no debería tratarse ni desde el tabú ni desde la frivolidad”.

Dos de cada 10 personasen España tienen más de 65 años. / EP

Son muchos los factores que contribuyen a que la sexualidad de los usuarios de residencias de mayores permanezca en una zona de sombra y que esta demanda se soslaye en la lista de prioridades de los geriátricos. Al “paternalismo y el rechazo con que la sociedad suele mirar al sexo entre personas mayores”, denuncia la socióloga Carmen Núñez, se añade la difícil situación que a menudo afrontan quienes gestionan los centros.

“No nos engañemos, sus clientes no son los internos, sino sus familiares, y a estos no suele hacerles gracia saber que el abuelo ha sido descubierto tocándose o que la abuela se ha echado un amante en la residencia. Es un derecho de los residentes, pero suele acabar convirtiéndose en un problema para los cuidadores”, señala el psicólogo Feliciano Villar, director del Grupo de Investigación en Gerontología de la Universitat de Barcelona, que añade: “El propio diseño arquitectónico de la mayoría de los centros suele ser un obstáculo. Faltan espacios para la intimidad”.

El sexo es un derecho de los residentes, pero suele acabar convirtiéndose en un problema para los cuidadores” Feliciano Villar — Psicólogo. Director del Grupo de Investigación en Gerontología de la Universitat de Barcelona

La sexualidad, presente

En un estudio realizado por este equipo universitario sobre ‘La regulación de la sexualidad en residencias de personas mayores’, que contó con la participación de casi 800 profesionales, más de la mitad reconocía haber sido testigo de “besos y tocamientos” entre internos; el 35% refería masturbaciones de varones, y el 20%, en mujeres. Otro 20% de asistentes mencionaba relaciones sexuales heterosexuales en los asilos y más del 10% hablaba de relaciones homosexuales.

Pero Villar destaca otro dato, por significativo, de esta investigación: “La mayoría de los cuidadores defiende que la vida sexual de los residentes debe ser respetada, pero reconocen que lo habitual es que se reprima”, subraya el experto, coautor también de una guía para orientar a los profesionales a la hora de gestionar de la sexualidad de los mayores.

Los responsables de las residencias reconocen que la cuestión sexoafectiva de los residentes es un asunto “delicado y difícil de gestionar”, y que en la mayoría de centros no está resuelto

La falta de formación específica en esta materia es otra demanda habitual entre los trabajadores de las residencias. En sus currículos académicos, las indicaciones relacionadas con las necesidades sexuales de los internos suelen brillar por su ausencia y, a menudo, esta carencia se tiene que suplir con cursillos y talleres.

“La principal recomendación es que ese deseo debe de ser respetado, valorado y gestionado, pero nunca debe ser bloqueado. Sobre todo, hay que evitar que la persona mayor que lo expresa se sienta culpable”, aclara Verónica Bordetas, trabajadora social con 15 años de experiencia en residencias, donde ahora ofrece cursos entre el personal para que se formen en la gestión de la sexualidad de los internos. “Es una necesidad humana más, como comer, beber o sentir afectos, y a esas edades, aunque se viva de otra manera, sigue existiendo y hay que darle cabida”, añade.

"Faltan protocolos, formación para los profesionales y criterios claros para saber cómo actuar ante cada situación” Ignacio Fernández-Cid — Presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia

Atención centrada en las personas

Esta filosofía se ha abierto camino en los últimos años, sobre todo tras la pandemia, entre quienes proponen una concepción de las residencias de mayores más centrada en la atención a las personas y menos en enfocada al asistencialismo, como ocurría tradicionalmente en los geriátricos.

“Hoy, los mayores viven en residencias, no son encerrados en residencias. Por tanto, sus derechos y deseos deben ser respetados y facilitados. El sexual también”, distingue Mercè Mas, miembro de la Federaciò d’Associacions de Persones Grans de Catalunya, donde coordina el programa ‘La residència a la que me agradaria anar a viure’. “En lo referente a la sexualidad, esa residencia ideal debería ofrecer espacios para que las personas que lo deseen puedan vivirla en intimidad y con seguridad”, explica esta antigua directora de residencias jubilada.

Desde la pandemia, se ha abierto paso una concepción de las residencias más centrada en la atención a las personas y menos en enfocada al asistencialismo

“A falta de una normativa general para este asunto, cada centro suele actuar conforme a sus protocolos internos, su modelo asistencial y el criterio de sus equipos profesionales”, reconoce Ignacio Fernández-Cid. Mercè Mas recuerda que en la última residencia que dirigió llegó a crear una habitación para que los residentes que lo desearan pudieran mantener relaciones sin que nadie les molestara. “Las cosas han cambiado mucho en los últimos años y este tema hoy se intenta tratar con normalidad en los comités de bioética de la mayoría de las instituciones”, señala Cintia Pascual, de la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales.

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En el tramo final de ‘Maspalomas’ se produce un cambio en la dirección de la residencia y el nuevo equipo llega anunciando “grupos de convivencia más pequeños y cercanos”. La escena de la pareja acaramelada vuelve a repetirse en el comedor, pero en esta ocasión los conducen juntos hasta una habitación en cuya puerta colocan un cartel que avisa: “No molestar”.