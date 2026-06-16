Voluntariado CaixaBank moviliza a 130 voluntarios y beneficia a 1.400 personas en situación de vulnerabilidad en Extremadura en una edición récord del ‘Mes Social’

Voluntariado CaixaBank ha movilizado a más de 130 voluntarios y ha beneficiado a más de 1.400 personas en situación de vulnerabilidad en Extremadura durante el ‘Mes Social’, una cuarta edición con cifras récord de participación que ha acercado el voluntariado a empleados de la entidad financiera, familiares, amigos y clientes.

Durante el mes de mayo y los primeros días de junio, han participado en esta iniciativa solidaria un 7% más de voluntarios que en la edición anterior, lo que consolida Voluntariado CaixaBank como uno de los mayores voluntariados corporativos a nivel nacional y que coincide, este 2026, con el Año Internacional de los Voluntarios y Voluntarias para el Desarrollo Sostenible, una conmemoración promovida por Naciones Unidas para reconocer la contribución del voluntariado a la construcción de sociedades más inclusivas, resilientes y sostenibles.

Voluntariado en un comedor de Badajoz. / CAIXABANK

El 'Mes Social’, abierto a toda la ciudadanía, ha permitido impulsar cerca de 60 actividades solidarias en la región gracias a la colaboración de más de una veintena de entidades sociales de ámbito local, cuya experiencia y conocimiento de las necesidades de cada territorio resultan fundamentales para maximizar el alcance de cada iniciativa.

A nivel nacional, más de 19.500 voluntarios han participado en actividades del ‘Mes Social’, que han beneficiado a más de 155.000 personas en situación de vulnerabilidad. Los resultados alcanzados reflejan el creciente compromiso solidario de empleados, familiares, clientes y ciudadanos que participan en las iniciativas impulsadas por Voluntariado CaixaBank, en colaboración con la Fundación 'la Caixa' y empleados del Grupo CaixaBank.

Movilización solidaria

La solidaridad y el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad han vuelto a movilizara movilizar a cientos de participantes durante esta edición. Entre las actividades más destacadas, En Los Santos de Maimona (Badajoz), casi una decena de voluntarios compartieron una jornada deportiva junto a 150 beneficiarios de la Unión Cultural La Estrella, participando en un entrenamiento y un partido de fútbol con los equipos alevín y cadete femenino del club. La iniciativa fomentó la convivencia, el trabajo en equipo y la promoción del deporte como herramienta de integración social.

Por otro lado, en Badajoz, un total de 11 voluntarios colaboraron con el Comedor Social Virgen de la Acogida en la preparación de alimentos destinados a personas sin hogar o con necesidades, contribuyendo a garantizar el acceso a una comida digna para 15 beneficiarios.

Voluntariado CaixaBank

Voluntariado CaixaBank se constituye como una de las mayores iniciativas de voluntariado en España y su propósito es acercar la práctica de acciones solidarias a toda la ciudadanía en el Año Internacional de Voluntariado. Con una trayectoria de más de 20 años, la asociación está formada por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación 'la Caixa', así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el programa de Voluntariado CaixaBank ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.

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El fomento del voluntariado corporativo es una de las líneas de actuación de CaixaBank. Para la entidad, esta es una forma de contribuir a dar respuesta a los retos que demanda la sociedad, a la vez que, a través de la actividad financiera, ofrece servicios y soluciones para entidades sociales y personas en riesgo de vulnerabilidad.