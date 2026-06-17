¿Clientes de paso o clientes para siempre? La estrategia que los negocios de Extremadura necesitan conocer

El día a día del comercio en Extremadura está cambiando a pasos agigantados. Seguro que lo has notado en los últimos tiempos: confiar únicamente en los vecinos que pasan por delante del escaparate o en que el algoritmo de Instagram decida mostrar tu última publicación ya no es suficiente para asegurar las ventas.

El mercado actual está saturado de impactos visuales. De hecho, los estudios de marketing estiman que una persona recibe de media más de 6.000 impactos publicitarios al día, lo que equivale prácticamente a ver un anuncio cada 15 segundos.

Ante esta enorme avalancha de estímulos, la atención de los usuarios está más dispersa que nunca. En un mundo donde todo el mundo vive pegado a la pantalla del móvil, el verdadero reto ya no es solo que te descubran un día por casualidad.

El reto actual ya no es que te descubran por azar, sino volver a conectar con el cliente cuando tú quieras.

La clave real radica en ser capaz de volver a conectar con ese cliente cuando tú quieras. Todo ello sin depender de factores externos cambiantes ni tener que pagar a intermediarios una y otra vez para volver a llegar a ellos.

Aquí es donde entra en juego la digitalización de verdad, la que es útil y rentable para el día a día de una empresa: empezar a construir y gestionar tu propia base de datos de clientes. No se trata de acumular nombres, correos o números de teléfono en una lista sin orden ni concierto. El objetivo es crear el activo estratégico más valioso de tu negocio para conseguir que la gente vuelva a tu establecimiento una y otra vez.

Oférica acerca el marketing digital a los negocios de proximidad con herramientas pensadas para generar oportunidades reales / Oférica

Tu lista de contactos: el verdadero motor para llenar tu tienda física o web

Piensa por un momento en lo bien que sienta no depender de nadie para comunicarte de forma directa con tu público. Cuando tienes una lista de contactos sólida, compuesta por personas que se han interesado de verdad por lo que haces, dispones de una línea directa y un canal propio con ellos.

Tu base de datos es una línea directa para activar tus ventas sin esperar a que entren por la puerta.

Si te llega una novedad exclusiva, si quieres lanzar una campaña especial para dar salida al stock o si necesitas animar una semana que ha empezado floja, las reglas cambian. Ya no tienes que cruzar los dedos esperando a que los clientes entren por la puerta de forma aleatoria; solo tienes que escribirles directamente a ellos.

Aprender cómo captar registros de clientes de forma inteligente te permite, hablarles de tú a tú y de forma totalmente personalizada. A un cliente de Extremadura lo que realmente le interesa es lo que pasa en su entorno más cercano y en su ciudad.

Si le mandas información adaptada a sus gustos específicos y a su zona geográfica, la probabilidad de que acabe comprando se dispara de forma notable. Es la manera perfecta de unir el mundo online con tu negocio de siempre, usando las ventajas de internet para generar movimiento real en tu local físico o multiplicar las visitas recurrentes a la tienda de tu web.

La plataforma ofrece a los comercios una gestión sencilla de sus campañas digitales y de los contactos generados / Oférica

Plan Destaca de Oférica: captar clientes locales en internet ya no es cosa de gigantes

Hoy en día, cuando en el entorno empresarial se habla de "captar leads", embudos de conversión o marketing digital, da la sensación de que es algo sumamente complejo. Parece una alternativa carísima o solo apto para multinacionales con grandes presupuestos.

Por suerte, el marketing para comercios locales ha evolucionado mucho y ahora existen opciones muy sencillas pensadas para el mundo real. Un buen ejemplo es la plataforma Oférica, que ha desarrollado el Plan Destaca precisamente para ayudar a los negocios de proximidad a jugar en la “liga digital” con herramientas profesionales, pero sin volverse locos con la tecnología.

El Plan Destaca de Oférica te da visibilidad en Prensa Ibérica para captar registros locales reales.

¿Cómo funciona exactamente este sistema? El Plan Destaca te da visibilidad directa dentro de los medios digitales y cabeceras de Prensa Ibérica, periódicos locales que cuentan con una audiencia muy elevada y que gozan de la total confianza de los lectores. Es el lugar ideal para dejarse ver, justo donde tus clientes potenciales consultan la información diaria.

Pero lo más importante es que esta solución no se queda en un simple anuncio gráfico que la gente mira de pasada y olvida a los pocos segundos. Está diseñado específicamente para conseguir registros reales de personas interesadas en lo que vendes. Todo esto lo controlas tú mismo desde un panel de gestión muy intuitivo, donde puedes ver las estadísticas en tiempo real y saber exactamente cuántas oportunidades comerciales estás generando en tu ciudad.

Infografía Plan Destaca / Oférica

Cero riesgos: tú controlas el presupuesto y pagas solo por resultados reales

Una de las cosas que más asusta a los propietarios de negocios a la hora de invertir en publicidad en internet es la incertidumbre. Existe un miedo lógico a gastar dinero sin saber qué vas a recibir a cambio.

Con el sistema que propone Oférica ese miedo desaparece por completo, porque tienes el control absoluto de la inversión máxima y de cuánto tiempo dura tu campaña. Sabes perfectamente a dónde va cada euro de tu presupuesto porque pagas única y exclusivamente por los registros reales y efectivos que se suman a tu base de datos.

Control total: pagas solo por los contactos conseguidos y el fee mensual es gratis hasta el 31 de agosto

Para que dar el paso y probarlo sea aún más fácil, Oférica ofrece una tarifa B2B muy clara y transparente: un fee fijo de 50€ al mes más el coste por cada contacto conseguido. Y aquí viene el gran incentivo para dar el empujón definitivo al negocio de cara a la nueva temporada. Para ayudar a las empresas locales a ponerse las pilas con su base de datos antes de que comience la época fuerte de otoño, el fee mensual es totalmente gratuito para las nuevas altas hasta el próximo 31 de agosto. Así puedes comprobar la efectividad de la herramienta centrándote solo en los resultados tangibles que obtienes.

Toma las riendas de tus ventas y haz crecer tu negocio en tu ciudad

El futuro de los negocios de barrio y de proximidad no está en intentar competir a la desesperada con los grandes gigantes internacionales de internet. La clave de la rentabilidad se encuentra en combinar el trato humano y cercano de siempre con las ventajas estratégicas que ofrece el mundo digital.

Saber cómo conseguir clientes para un negocio local a través de tus propios datos te otorga una independencia tremenda. Ya no te limitas a esperar de brazos cruzados a que los consumidores entren por la puerta de casualidad, sino que sales tú a buscarlos activamente con una propuesta atractiva que les interese en el momento idóneo.

Combina el trato cercano de siempre con la estrategia digital para convertir clics en visitas reales.

Utilizar herramientas como el Plan Destaca de Oférica te permite dejar de dar palos de ciego en internet invirtiendo a ciegas. Es la forma más práctica y segura de transformar de una vez por todas los clics en la pantalla en visitas reales a tu mostrador y en clientes fieles que recomiendan tu negocio en su ciudad.