Consulta la portada correspondiente al día 18 de junio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  4. Cortan la A-66 por una colisión entre dos camiones, que deja dos heridos a la altura de Plasencia
  5. Administración de lotería y museo de la suerte de Cáceres: 'El barrio es todo, es nuestra familia
  6. Un vecino de Torrecillas de la Tiesa gana 535.000 euros tras jugar el mismo cupón desde 1997: el nacimiento de su hijo
  7. Elena Manzano se postula para sustitur a Laureano León al frente del PP de Cáceres
  8. 750 mayores podrán apuntarse a 15 viajes por los rincones más singulares de Extremadura

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Hallan el cadáver de un anciano en la zona del incendio forestal de Granada

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Los bomberos intervienen en pleno centro de Cáceres entre el susto de los vecinos de la calle Badalona

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Sorteo Bonoloto del miércoles 17 de junio de 2026

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La ayuda extremeña que levanta escuelas, pozos y huertas en Guinea-Bissau: "Emigrar no puede ser la única salida"

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