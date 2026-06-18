El agua como espacio de libertad

Confiesa que, durante décadas, observó el deporte que realmente le apasionaba desde la distancia. Le habían repetido que aquella disciplina que a él le despertaba todo el interés del mundo "no era para chicos", puesto que lo "más adecuado" era que los niños esbozaran sus sueños siguiendo la estela de futbolistas o pilotos. Sin embargo, Daniel Vázquez es capaz de rescatar de sus recuerdos a un adolescente de la década de los 90 que en la piscina de la Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física de la Universidade da Coruña, en Bastiagueiro, dejaba de lado sus propios entrenamientos porque no podía evitar que su mirada y su atención fueran acaparadas por las integrantes de la selección española de sincronizada que se concentraba en aquellas instalaciones. Fue la primera vez que sus ojos contemplaron en directo "la artística" y las nadadoras que la ejecutaban se convirtieron en sus primeros referentes, ya que, posteriormente, intentaba imitarlas.

Afincado en Vigo desde hace tres décadas y a sus 47 años de edad, recién salido del agua de una piscina viguesa, esboza una sonrisa recordando que hace escasas semanas, junto a sus compañeras del Club Natación Sincronizada Rías Baixas, logró un hito histórico y asegura que si aquel adolescente estuviera hoy, a su lado, "se sentiría superogulloso". Y es que, tan solo nueve meses después de empezar a entrenar en natación artística, el coruñés Daniel Vázquez acaba de conquistar el oro en la modalidad de grupo acrobático en la Copa Gallega de Natación Artística organizada por la FEGAN, integrando así el primer equipo mixto máster en subirse a lo más alto del podio y siendo él el primer nadador masculino que lo consigue. Pero más allá del hito deportivo, el suyo es un oro ganado al miedo, a los prejuicios y a los estereotipos de género, porque tal y como él mismo afirma, "a veces, las medallas más importantes no son las que se cuelgan al cuello".

Daniel Vázquez realizando un ejercicio en solitario en una piscina viguesa. / Pablo Hernández Gamarra

Daniel Vázquez cuenta que, debido a una escoliosis, dio sus primeras brazadas ya desde muy pequeño por recomendación médica. Si bien el agua se convirtió en parte de su día a día a una edad temprana, no fue hasta el año pasado que se atrevió a dar el paso hacia la disciplina que verdaderamente le fascinaba: "El miedo a ser el primero yo creo que muchas veces te puede frenar, pero es que cuando ves a alguien haciendo lo que a ti te gustaría, te lanzas, aunque sea con miedo, algo que deberíamos erradicar desde ya y que aún existe. Cuando vi en 2023 a Dennis González rompiendo barreras para los hombres en natación artística y convertirse en campeón europeo pensé: ‘¿Por qué no lo intento?’. No sabía si existía la posibilidad de practicar este deporte en máster y, sobre todo, en grupo mixto o masculino, pero en una cena de varios grupos de amigos conocí a Cristina, quien me dijo que estaba en el Club Sincro Rías Baixas", indica Vázquez, quien lo siguiente que pronunció en aquel encuentro fue: "Dime si puedo nadar con vosotras", para finalmente conseguir empezar a practicar a finales de 2025 la modalidad por la que había esperado toda una vida.

Hay determinados deportes en los que parece que importa más la orientación social que los propios logros o el deportista en sí mismo

La natación artística es para Daniel Vázquez sinónimo de "libertad de expresión", al igual que el agua se convirtió desde el principio en su espacio seguro. En este sentido, el nadador del Sincro Rías Baixas comenta que "en el colegio había probado durante un año gimnasia deportiva, mientras todos los demás iban a hockey, pero existía aquella idea de que había deportes para ‘niños’ y otros para ‘niñas’ y lo acabé dejando por prejuicios. De hecho, tengo el típico vídeo de final de curso y, aunque lo hacía fatal, se me veía entusiasmado, feliz. En casa, tanto mis padres como mi hermano me han apoyado siempre en todo, pero a veces la sociedad pesa mucho más y te frena. Soy consciente de que dejé de hacer cosas que me habría gustado por prejuicios, pero también reconozco que en la natación encontré siempre un apoyo brutal".

El nadador Daniel Vázquez. / Pablo Hernández Gamarra

En este sentido, Daniel Vázquez analiza que "desde los 90 hasta la actualidad, las personas del colectivo LGBTQ+ hemos ido adquiriendo más derechos, visibilidad e igualdad. En mi caso concreto, nunca me encontré con ningún tipo de discriminación por mi orientación sexual, ni cuando era pequeño, ni ahora, pero no deja de ser cierto que hay determinados deportes en los que parece que importa más la orientación sexual de la persona que los propios logros o el deportista en sí mismo. Si practicas tenis o esgrima, no te van a cuestionar, pero si un chico practica natación artística ya se le pone una etiqueta. Aunque hemos evolucionado mucho, el futuro no lo veo muy esperanzador. A mis 47 años, a mí nadie me va a decir nada, pero me molestaría y me molesta que niños que hoy quieran practicar natación artística dejen de hacerlo por un estigma social".

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Daniel Vázquez reivindica que "el deporte es deporte", pero también reconoce que convive con una dualidad, ya que le gustaría que "muchos más deportistas de élite pudieran decir libremente que se van a casar con quien quieran, porque creo que eso le abriría la puerta a muchos más, pero por otra parte pienso también que la igualdad real llegará en el momento en el que esto no sea necesario, en el momento en el que no haya que dar ese paso al frente y tener que manifestar tu orientación sexual. Es decir, es primordial que existan estos referentes, pero al mismo tiempo, ojalá que no tuvieran que existir porque entonces será lo natural para todo el mundo", concluye.