Consulta la portada correspondiente al día 20 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Los bomberos intervienen en pleno centro de Cáceres entre el susto de los vecinos de la calle Badalona
- Robo en la pastelería Mamen de Cáceres: rompen el cristal y se llevan todo el dinero de madrugada
- Estoy vivo y quiero vivir': la historia de Marcos Polo, el joven de Cáceres que narra su lucha por la salud mental
- Dos interioristas extremeñas, reconocidas a nivel nacional por el diseño de apartamentos turísticos en Cáceres
- Cáritas llama a la puerta de los mayores solos en Plasencia: comida, compañía y ayuda en casa
- El sábado de los 6.262 aspirantes a maestro en Extremadura empieza con un doble mapa de sedes
- Tapas de caracoles en un bar de la avenida de Alemania: el plato inesperado que ya tiene fieles en Cáceres
- El nuevo concejal de Cáceres pulsa la cuenta atrás de la segunda remodelación del Gobierno de Mateos