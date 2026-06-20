Consulta la portada correspondiente al día 21 de junio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Robo en la pastelería Mamen de Cáceres: rompen el cristal y se llevan todo el dinero de madrugada
- Robe ya tiene una placa en el barrio de Plasencia donde nació Extremoduro
- Decenas de personas rezan un rosario por la Cruz de los Caídos en Cáceres: 'No es cualquier símbolo
- José Luis Vidal se sitúa como favorito para reabrir el albergue juvenil de Plasencia
- La matrícula de la universidad extremeña seguirá congelada: estudiar un grado cuesta entre 592 y 1.064 euros
- Un alumno del Cefot de Cáceres se recupera tras ingresar en la UCI por un golpe de calor
- Los bomberos intervienen en pleno centro de Cáceres entre el susto de los vecinos de la calle Badalona
- Mateos recompone su Ejecutivo a un año de las elecciones: así queda el nuevo reparto de poder en el Ayuntamiento de Cáceres