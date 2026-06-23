Fundación Eurocaja Rural une fuerzas con las instituciones extremeñas en un partido solidario histórico contra la ELA

Fundación Eurocaja Rural participó en el encuentro benéfico 'Leyendas del Fútbol por la ELA', disputado en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias.

El estadio cacereño acogió este partido solidario organizado por la Asociación ELA Extremadura en colaboración con Fundación Eurocaja Rural, Junta de Extremadura, Diputación de Cáceres, Ayuntamiento de Cáceres y otras entidades, y disputado entre la Selección Española de Leyendas y el 'Equipo ELA Extremadura', un combinado solidario compuesto por rostros conocidos de la televisión, representantes de entidades sociales y aficionados locales unidos por la causa.

El conjunto de Leyendas contó con la participación de más de medio centenar de reconocidas figuras de la historia del fútbol español, campeones internacionales y referentes como Joan Capdevila, Rubén de la Red, Salva Ballesta (en calidad también de presidente de Leyendas España), José Callejón, Quique Estebaranz, Paco Jémez, Vicente Engonga, Mista, Donato, José Emilio Amavisca, Kiko Casilla, Manolo Sánchez Delgado, Ignacio Camacho o Patxi Salinas, entre otros. Este combinado nacional de leyendas se enfrentó al Equipo ELA, formado por personalidades del fútbol extremeño y nacional como son el entrenador del C.P. Cacereño, Julio Cobos, el entrenador del recién ascendido C.D. Coria, Rai Rosa, así como David Rocha, entrenador del C.D. Extremadura, también ascendido recientemente, Pedro Robles, Patri o Ito.

Eurocaja junto a la presidenta de ELA Extremadura. / EL PERIÓDICO

Entre las numerosas leyendas que asistieron al partido se encontraba también Roberto López Ufarte, uno de los grandes iconos de la Real Sociedad bicampeona de Liga y mundialista con España en el campeonado disputado en nuestro país en 1982.

Esta iniciativa conjunta de las instituciones públicas y entidades privadas ha tenido por finalidad visibilizar la realidad de las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa a través del deporte y recabar fondos contra la ELA.

Declaraciones de las instituciones públicas

Previo al inicio del partido, representantes de la Asociación ELA Extremadura, responsables institucionales y componentes del equipo de fútbol de la selección española de Leyendas atendieron a los medios de comunicación. Las instituciones colaboradoras también tuvieron su protagonismo durante los actos previos, ya que el combinado de Leyendas España hizo entrega de varias camisetas conmemorativas a representantes de la Diputación de Cáceres, Ayuntamiento, Junta de Extremadura, Asociación Extremeña de ELA y a Aitor Unzué, hijo del exguardameta Juan Carlos Unzué, uno de los rostros más reconocibles de lucha y visibilidad contra esta enfermedad en España.

Con los deportistas Joan Capdevila e Ito. / EL PERIÓDICO

Apoyando esta acción, estuvieron presentes el director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro; el concejal de Empleo, RRHH, Innovación, E-Administración, Empresa y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega, junto a la concejala de Deportes del Consistorio cacereño, Noelia Rodríguez; el presidente del C.P. Cacereño, Carlos Ordoñez; y en representación de ELA Extremadura, su presidenta, Lola Dorado.

Por parte de Eurocaja Rural y su Fundación, asistieron al partido la gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez; el director de la División de Relaciones Institucionales de la entidad financiera, Miguel Ángel Escalante Pinel; la directora territorial de Eurocaja Rural en Extremadura, Trinidad Talavera Torralvo, y el director de la oficina de la entidad financiera en Cáceres, Alfonso Baños Serrano.

Todos ellos agradecieron la colaboración en esta iniciativa y el hecho de convertir el evento en una fiesta solidaria del fútbol contra la ELA, subrayando el valor del deporte como herramienta de cohesión social, solidaridad y concienciación, más allá de la propia competición.

Lucha activa de Eurocaja Rural y su Fundación

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Eurocaja Rural y su Fundación mantienen una lucha firme contra la ELA para mejorar la vida de las personas afectadas, proporcionando apoyo, sensibilización y recabando recursos en su lucha contra la enfermedad. En este sentido, promueve la 'Carrera Solidaria contra la ELA', que en su última edición contó con la inscripción de más de 5.300 personas y logró recaudar 103.400 euros, que fueron íntegramente donados a ocho entidades beneficiarias contra la ELA.