Bodegas Martínez Paiva presenta Arrebolá y Finca La Borreguera

Bodegas y Viñedos Martínez Paiva ha celebrado en sus instalaciones una jornada de presentación de dos de sus nuevas referencias: Arrebolá (rosado, añada 2025) y Finca La Borreguera (tinto, añada 2022), dos vinos que reflejan la diversidad, personalidad y potencial de los viñedos de Tierra de Barros.

El acto ha reunido a profesionales del sector, distribuidores, colaboradores y amantes del vino, que han tenido la oportunidad de conocer de primera mano la filosofía que inspira ambos proyectos, así como los procesos de elaboración y las características que los convierten en dos propuestas diferenciadas dentro del portfolio de la bodega.

Arrebolá. / EL PERIÓDICO

Arrebolá

La primera de las novedades presentadas ha sido Arrebolá, un vino elaborado con 100% Garnacha Tinta procedente de la Finca Los Guerreros. Su nombre hace referencia al arrebol, el resplandor rojizo que ilumina el cielo al atardecer, una imagen que inspira tanto su identidad visual como su concepto. Fresco, aromático y versátil, Arrebolá nace con la vocación de convertirse en un vino para compartir, pensado para disfrutar sin prisas y acompañar los momentos más especiales del verano y la gastronomía mediterránea.

Durante la presentación se destacó su atractivo color rosa salmón, su perfil aromático dominado por notas de fresa, cereza y melocotón, junto a delicados matices especiados, así como su equilibrio en boca y su marcada frescura.

Finca La Borreguera. / EL PERIÓDICO

Finca La Borreguera

Por su parte, Finca La Borreguera representa la expresión más profunda y elegante del Tempranillo cultivado en la bodega. Elaborado a partir de viñas de más de treinta años asentadas sobre suelos arcillosos ricos en caliza, este vino ha seguido un minucioso proceso de elaboración que incluye vendimia manual nocturna, una larga maceración y una crianza de quince meses en barricas nuevas de roble francés, completada posteriormente con una prolongada estancia en botella.

El resultado es un vino complejo y estructurado, con aromas de frutos negros, cedro, regaliz, eucalipto y flores silvestres, acompañado de una boca potente, equilibrada y de larga persistencia, concebido para el disfrute gastronómico y con una excelente capacidad de guarda.

Con esta presentación, Bodegas Martínez Paiva reafirma su compromiso con la elaboración de vinos que combinan tradición, innovación y respeto por el territorio, poniendo en valor el potencial vitivinícola de Tierra de Barros y la singularidad de cada una de sus fincas.

La jornada concluyó con una cata comentada de ambas referencias, permitiendo a los asistentes descubrir dos interpretaciones diferentes del viñedo extremeño: la frescura y espontaneidad de Arrebolá y la complejidad y elegancia de Finca La Borreguera.

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Sobre Bodegas Martínez Paiva

Fundada en 1982, Bodegas y Viñedos Martínez Paiva trabaja desde Tierra de Barros con el objetivo de elaborar vinos que reflejen la identidad de su entorno, apostando por la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad de sus viñedos. La bodega combina la experiencia acumulada durante generaciones con una visión contemporánea de la viticultura y la enología, desarrollando proyectos que expresan el carácter único de cada finca y cada variedad.