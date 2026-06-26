El Hospital Príncipe de Asturias de Madrid, primero de España en implantar una prótesis que recupera la voz y evita los atragantamientos

El Hospital Príncipe de Asturias de la Comunidad de Madrid ha implantado, por primera vez en la sanidad pública española, una innovadora prótesis para que los pacientes puedan recuperar la voz y tener una deglución adecuada. El dispositivo permite acercar de forma mecánica una cuerda vocal que no funciona correctamente o está paralizada hacia el centro de la laringe. Los pacientes logran un mayor resultado funcional y pueden volver a hablar y tomar alimentos sólidos y líquidos sin riesgo de atragantamiento, explica la Consejería de Sanidad.

La técnica de medialización de las cuerdas vocales, aplicada por especialistas en otorrinolaringología del centro, minimiza significativamente las posibilidades de que el paciente tenga que volver a pasar por el quirófano. Antes, era necesario revisar estas prótesis tras la implantación para, en caso de experimentar cambios en las cuerdas vocales, volver a intervenir al afectado.

Adaptarse a las cuerdas vocales

Este sistema pionero, recalca Sanidad de Madrid, permite que el dispositivo se hinche o deshinche para adaptarse a las cuerdas vocales en todo momento, lo que permite que los reajustes se pueden realizar en consulta, sin necesidad de llevar a cabo una nueva operación.

Las causas más frecuentes de paralización de una cuerda vocal son la cirugía de tiroides o paratiroides y, en segundo lugar, la extensión de tumores del pulmón o del mediastino (región central del tórax ubicada entre los dos pulmones).

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Los cirujanos del Hospital Príncipe de Asturias han trabajado bajo el liderazgo de Guan Min-Ho, prestigioso otorrinolaringólogo de Taiwán, que, hasta la fecha ha realizado 500 intervenciones de este tipo en el mundo.