Consulta la portada correspondiente al día 30 de junio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Preocupación en Cáceres por la desaparición de Ignacio Lunaro, vecino de San Marquino de 57 años
- Alerta vecinal en Cáceres por una presunta reyerta en el barrio de Aldea Moret
- Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
- La desregulación de Vox plantea eliminar los planes de igualdad en las empresas y acabar con el registro horario
- "Ya está en casa": la familia del hombre desaparecido en Cáceres agradece la colaboración para encontrarle
- La variante de Malpartida de Cáceres: la carretera que tardó 25 años en salir del papel
- Cuando la tierra cura: el proyecto que nace en La Vera para reinventar el campo
- David Cruz, policía local en Malpartida de Plasencia: 'Invertir en la policía es invertir en la seguridad del vecino