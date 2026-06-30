Consulta la portada correspondiente al día 1 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
- Ya está en casa': la familia del hombre desaparecido en Cáceres agradece la colaboración para encontrarle
- Da señales de vida Ignacio Lunaro, el vecino de Cáceres al que se dio por desaparecido, aunque la búsqueda sigue abierta
- Detenido tras ver cómo su perro mataba a un gato en Cáceres sin hacer nada para evitarlo
- Las mujeres que cosen paracaídas militares avalados por la OTAN en un pueblo extremeño de menos de 300 habitantes
- María Eugenia y Jessica, las voluntarias que demuestran que ayudar en Cáritas Plasencia no tiene edad
- La UEx recibe 42.120 preinscripciones: las carreras con más competencia y las fechas de matrícula
- La historia de Don Emiliano, párroco rural desde hace 70 años: 'He bautizado a padres, hijos y nietos