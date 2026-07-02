Sanidad
La OMS pone fin al brote de hantavirus del crucero tras más de un mes sin contagios
El brote dejó un total de 13 casos, incluidos tres fallecidos, y quedó cerrado tras completarse sin nuevos positivos el seguimiento de los contactos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.
"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus.
Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.
Fuente: El Periódico
- Condenado a 9 meses de cárcel por alojarse en el Parador de Plasencia con una tarjeta que no era válida e irse sin pagar
- Un policía local de Plasencia fuera de servicio persigue y detiene a un ladrón tras verlo robar en una tienda
- Las Cancelas, el bar emblemático de Cáceres, recibe su Solete Guía Repsol: 'También es vuestro
- Fallece Inés Chaves, activista de Salvemos la Montaña y altavoz contra la mina de litio en Cáceres
- 15.000 personas, conciertos a ciegas y control de accesos para la gran semana musical en Cáceres
- Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
- Natac Biotech proyecta ampliar su planta de Hervás con una nueva línea para procesar casi tres millones de kilos de hojas de olivo al año
- La falta de civismo desborda los seis contenedores de basura de la calle Colón en Cáceres