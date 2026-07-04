Consulta la portada correspondiente al día 5 de julio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
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- Muere en Cáceres Miguel Corchero, el alma de la cafetería de Renfe
- Muere un trabajador de 50 años atropellado por una máquina en la A-66 cerca de Almendralejo
- Muere una niña en el Materno Infantil de Badajoz tras sufrir un ahogamiento
- Extremadura acatará la sentencia que debe hacer fijos a los interinos que han aprobado una oposición
- Fotogalería | Adiós a Miguel Corchero
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- La Cruz de los Caídos está protegida al máximo, pero el Plan General de Cáceres permite trasladarla