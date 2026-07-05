Sánchez informa del despliegue de efectivos de la UME y el MITECO para colaborar en los incendios y pide precaución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado de que se han desplegado equipos del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción en los incendios activos en diversas partes del país, al tiempo que ha pedido precaución ante la ola de calor.

"Permanecemos atentos a la evolución de los incendios en las provincias de Castellón, Huesca y en otros puntos de España", ha afirmado Sánchez en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

El presidente ha indicado que los equipos del MITECO y la UME están trabajando junto a Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, ha pedido prudencia ante la nueva ola de calor. "Evitemos riesgos y sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia", ha añadido.

Una sección completa de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han salido de la base esta tarde para incorporarse en Soneja (Castellón) en las tareas de extinción del incendio que ha obligado a evacuar la localidad vecina de Azuébar. Se trata de 50 efectivos y 17 vehículos como medios materiales, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

La UME también está trabajando en el incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Loporzano (Huesca) y que afecta ya a cerca de 200 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal. En concreto, ha aportado unos 40 efectivos, además de seis autobombas y una cisterna nodriza.

MITECO, por su parte, ha desplegado este domingo helicópteros y otras aeronaves contra incendios en Huelma (Jaén), Lubia (Soria), Miluce (Navarra), Requena (Valencia), Tineo (Asturias), León, Laza (Ourense) o Ibias (Asturias), entre otros municipios.

Fuente: El Periódico