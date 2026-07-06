Dª. María Pilar Ojalvo Salas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- La familia que eligió criar a sus hijos en un pueblo del norte de Cáceres: 'Aquí se vive más tranquilo y nos conocemos todos
- Un terremoto de magnitud 2,8 sacude la frontera entre Portugal y Extremadura
- Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio declarado en Tornavacas, ya controlado
- Navalvillar de Pela marca a la 1:00 de la madrugada la temperatura más alta del país: la región continúa en alerta naranja
- Mérida y Elvas, dos ciudades hermanas a menos de una hora: de Roma a las murallas portuguesas por la A-5
- Cáceres sintoniza el Dial a casi 40 grados
- José María Nisa, concejal dimitido en Plasencia: 'Ningún cargo público con un proceso judidicial debería ser reforzado
- Muere a los 62 años Juani Cortés, representante del alcalde de Cáceres en la Estación de Arroyo-Malpartida