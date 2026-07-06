Redacción

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Ocho de cada diez jóvenes sí están interesados en participar en política si afecta a su futuro

Ocho de cada diez jóvenes quieren participar en las políticas que afectan a su futuro, pero la precariedad laboral, las dificultades para emanciparse y la falta de oportunidades están generando una profunda desconexión con las instituciones. Esta es una de las principales conclusiones del informe presentado este lunes por Ayuda en Acción en el Ministerio de Juventud e Infancia, donde han intervenido jóvenes de los programas de la ONG y la ministra Sira Rego. La titular de Juventud e infancia ha recalcado que “una democracia fuerte necesita la voz de los jóvenes. Es injusto decir que son apáticos, porque no es verdad. Debemos preguntarnos que hacemos mal para que los jóvenes no estén en las instituciones”

El estudio, realizado con jóvenes en situación de vulnerabilidad, desmonta el mito de la apatía juvenil y señala las barreras estructurales que enfrentan. Según los datos, el 74% de las personas jóvenes encuestadas ha trabajado alguna vez sin contrato. La socióloga y creadora de contenido Miriam Jiménez ha moderado el acto y ha manifestado, en la línea de las palabras de la ministra, que “los jóvenes sí están en política pero desde otro punto de vista: son comprometidos y se les oye, el problema está en el acceso a las instituciones”

El estudio “Desconexión y futuro: una juventud atrapada de Ayuda en Acción es una llamada a la acción porque es urgente que la juventud pueda construir un proyecto de vida digno y participar en igualdad de condiciones.