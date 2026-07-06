Todo preparado en Pamplona para dar inicio hoy a las fiestas de San Fermín 2026

Pamplona ya está preparada para dar inicio este lunes, 6 de julio, a las 12 horas, a los Sanfermines de 2026 con el lanzamiento del chupinazo, que iniciará nueve días, 204 horas, de fiesta ininterrumpida.

El comienzo de las fiestas de Pamplona estará marcado, a su vez, por el inicio de una nueva ola de calor. De hecho, el centro de la Comunidad foral estará en aviso naranja por temperaturas máximas. A lo largo del día el termómetro rondará en la capital navarra entre los 17 y los 40 grados y se espera que a las doce del mediodía se alcancen los 33 grados.

Los encargados de dar inicio a los Sanfermines de 2026 serán Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, subdirector del servicio de Urgencias y enfermera de la UVI móvil de Tafalla, respectivamente.

La candidatura de la Subdirección de Urgencias de Navarra, propuesta por la Peña La Escalerica de San Fermín, ganó la votación popular para elegir quién lanzaba el Chupinazo de este año. Se visibiliza y destaca la labor del personal sanitario de urgencias durante las fiestas de San Fermín, sobre todo, por el despliegue que se realiza cada día para cubrir los encierros y atender cualquier percance que en ellos se produzca.

La retransmisión del Chupinazo se podrá seguir a través de seis pantallas gigantes que el Ayuntamiento de Pamplona repartirá por la ciudad. Se busca así hacer "más accesible" el Chupinazo para que puedan disfrutar del momento cuantas más personas mejor sin tener la necesidad de subir al centro de la ciudad donde se concentra una mayor cantidad de gente.

Las pantallas estarán ubicadas en la plaza del Castillo y en la plaza de los Fueros, con señal de Navarra Televisión; en el parque de Antoniutti y la plaza de Yamaguchi, con señal de TVE; y en el paseo de Anelier en Rochapea y en la plaza Arriurdiñeta en Txantrea, con señal de ETB1.

Los Sanfermines 2026 cuentan con 516 actos repartidos entre el 6 y el 14 de julio. Este año se apuesta por la programación infantil y por la "descentralización" de la fiesta, llevando a diferentes barrios de la ciudad actuaciones, juegos y sorpresas.

Como principales novedades, las fiestas celebrarán el domingo 12 de julio el Día de la Diversidad, con la tradicional Mazedonia - Kalejira de las Culturas, que se adelanta de fecha; además, el escenario de Sarasate se ha trasladado a la plaza de San José que acogerá los festivales de jotas y las tardes culturales; por último, la feria de ganado equipo tendrá lugar el sábado 11 de julio en lugar del 7 de julio.

Tras el Chupinazo, la música inundará las calles de la ciudad con salidas de charangas y bandas desde el parque de Antoniutti, la Plaza Consistorial y la plaza de San Francisco. Amenizarán las calles las charangas Galtzagorri, Ziripot y la banda popular Maestro Bravo. A las 13.30 horas, la plaza de los Fueros acogerá el tradicional festival folklórico con la participación de los grupos Amaiur, Ardantzeta, Basakaitz, DanTXaldi, Duguna, Eluntze, Harizti, Iruña Taldea, Larratz, Mikelats, Muthiko Alaiak, Oberena, Ortzadar y Txori Zuri.

Ya a las 17.00 horas tendrá lugar la tradicional salida de los Gigantes y los Cabezudos desde la estación de autobuses y, a las 18.30 horas, la corrida de rejones en la Plaza de Toros.

A las 20.00 horas serán las vísperas solemnes de San Fermín en la capilla dedicada al santo en la iglesia de San Lorenzo. Participarán la Capilla de Música de la Catedral y la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigidas por el Maestro de Capilla de la Catedral, Ricardo Zoco Lampreabe. Se interpretan las tradicionales Vísperas de Mariano García Zalba (1898-1984) y el Magnificat de Fernando Remacha Villar (1898-1984).

A las 23.00 horas, será el turno de la primera colección del XXV Concurso Internacional de Fuegos Artificiales con el espectáculo 'Con afouteza nos Sanfermíns (Con arrojo en los Sanfermines)' de Hugo Salgado Álvarez, de la Pirotecnia Fuegos Artificiales Josman (Ourense).

Isabel Aaiun será la encargada, a las 21.30 horas, del primer concierto del escenario de la Plaza del Castillo. Posteriormente, a las 23.45 horas, tras la colección de fuegos artificiales, le tomará el relevo la mítica formación de los años 70 Boney M, que llega a Pamplona con una de sus vocalistas originales, Maizie Williams. Por su parte a las 23.30 horas actuará Lucía Salas & J.Beren en el escenario de la Plaza de los Fueros; la verbena de la Orquesta Edelweiss en la Plaza de la Cruz; y la Orquesta Versus en Antoniutti.

Noticias relacionadas

El 7 de julio, día de San Fermín, tendrá lugar el primero de los ocho encierros, con toros de Fuente Ymbro. Le seguirán el día 8 la ganadería de José Cebada Gago; el día 9, Victoriano del Río Cortés; el día 10, Álvaro Núñez; el día 11, José Escolar Gil; el día 12, La Palmosilla; el día 13, Miura, y el día 14, Jandilla.