La lista de espera de la dependencia baja un 21% en el último año: 142.887 personas están a la espera de una prestación

La lista de espera de la dependencia ha bajado un 21% en un año - un 6% en este último trimestre, esto es, 9.362 personas.- y se sitúa en 142.887 personas, según recoge la sexta entrega del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que se ha presentado este miércoles y corresponde al segundo trimestre. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha tachado los datos de "esperanzadores" y ha subrayado que el número de personas con prestación efectiva en toda España alcanza un "máximo histórico" con 1.707.328, una subida del 11% respecto a junio de 2025.

Los datos recogidos en esta última edición corresponden a la situación del sistema hasta junio de 2026, por lo que no refleja los efectos del real decreto-ley aprobado por el Gobierno de España hace unas semanas, con el que el Ministerio de Derechos Sociales va a realizar "la mayor inversión de su historia" al sistema: 6.200 millones de euros más en 2026 y 2027 respecto a los últimos presupuestos, alcanzando un total de 7.239 millones de euros en 2027, ha resaltado el titular del departamento.

Refundación de leyes

El ministro Bustinduy ha explicado que esta financiación va a permitir "refundar el sistema de la dependencia" y que el paso siguiente es su blindaje a través de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que se vota este jueves en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados. El ministro ha pedido a los grupos que "estén a la altura" para que esta reforma salga adelante por unanimidad.

Tiene como objetivo avanzar hacia un modelo centrado en la autonomía personal y en la vida independiente, ha resaltado. Con la entrada en vigor de las nuevas medidas y la ampliación de la financiación, el Gobierno espera una mejora "muy significativa" de todos los indicadores del SAAD.

Menos esperas

Desde 2021, la lista de espera en dependencia se ha reducido en más de 54%, lo que representa un descenso de 168.558 personas en 5 años, reseña Derechos Sociales. Además, señala que el aumento de la financiación, que implica que los gobiernos de las comunidades autónomas incrementarán, de media, un 98,7% sus fondos, junto con la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad va a contribuir a "reducir significativamente" las listas de espera, incluso, en algunas comunidades, eliminarla completamente.

En este segundo trimestre del año, el número de personas con prestación efectiva vuelve a alcanzar un nuevo "máximo histórico": 1.707.328. Esto supone que el número de personas que ya se encuentran recibiendo una prestación crece un 11% en un año (10,9%), con un aumento de 168.485 personas respecto a junio de 2025. Este crecimiento, además, se encuentra por encima del crecimiento de las solicitudes, que es del 6,8%. El número total de solicitudes ha ascendido hasta 2.392.242.

Prestación efectiva

Solo en el último trimestre el número de personas con prestación efectiva ha crecido un 3,1%, en 51.882 personas, frente al 1,2% del primer trimestre del año. Si se observa la evolución de este parámetro desde 2021, el número de personas con prestación efectiva ha aumentado en un 57,5%, con una incorporación de 623.119 personas hasta llegar a las 1.707.328 actuales.

El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación desciende en 15 días durante este último trimestre y se sitúa en 314 días

El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación desciende en 15 días durante este último trimestre y se sitúa en 314 días. De esta manera, el tiempo de tramitación consolida su descenso a la baja y lo mejora, logrando reducirse hasta 27 días durante 2026, después de que la primera entrega del SAAD del año acumulase otro descenso de 12 días.

El tiempo medio de tramitación se encuentra ahora en su nivel más bajo en dos años y marca "una notable diferencia" respecto a los 421 días del pico alcanzado en el año 2021.

Comunidades

Por territorios, las comunidades con "mejor desempeño" en este indicador son Ceuta (82 días), Aragón (117 días) y Castilla y León (120). Por el contrario, las que tienen más dilatación de tiempos son Murcia (551 días), Andalucía (435) y Asturias (425).

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En cuanto al porcentaje de servicios profesionales que se ofrecen en el entorno comunitario se encuentra en el 57,09% en junio de 2026. La teleasistencia crece un 21,8% respecto al año anterior y la ayuda a domicilio un 13,6%, ambos "muy por encima" del crecimiento general de las prestaciones del Sistema. La prestación económica por cuidados familiares, por su parte, continúa siendo la más numerosa del Sistema, con un 31% del total de prestaciones reconocidas.