AVE
Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba
El fuego se originó en la cuneta del antiguo trazado de la N-IV, provocando una densa humareda que afectó a la visibilidad y obligó a interrumpir el servicio
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Córdoba
La circulación ferroviaria de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida por un incendio que se ha declarado en una zona próxima a la vía férrea.
Adif ha informado en sus redes sociales que la incidencia se ha producido entre la barriada periférica cordobesa de Alcolea y Córdoba capital.
El incendio se ha declarado en una cuneta del antiguo trazado de la N-IV y ha provocado una densa humareda que ha afectado a la visibilidad de la carretera que une la capital cordobesa con la barriada periférica y en cuyas inmediaciones también se encuentra el campus universitario de Rabanales.
- El secretario general de la Consejería de Desregulación de Vox deja el cargo mes y medio después de su nombramiento
- Los Premios Empresario Extremeño del Año reconocen el impulso de una economía en transformación
- Piden cárcel para un empresario cacereño acusado de apropiarse de 25 máquinas recreativas
- Las 10 carreras de la UEx que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación
- Día de caza' vedado en Cáceres
- El consejero de Desregulación tras la salida de su secretario general: 'Seguirá colaborando con nosotros
- Fotogalería | Los Premios Empresario Extremeño, en imágenes (I)
- Tragedia en la Ribera del Duero: el bodeguero de Dehesa de los Canónigos y su familia serán enterrados este miércoles