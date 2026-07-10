Consulta la portada correspondiente al día 11 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- El Ejército coloca una lona para bajar las temperaturas de la comisaría de Mérida tras la denuncia por calor extremo
- La compañía alemana Deutz, con sede en Zafra, compra por 1.600 millones una empresa de vehículos militares
- Extremadura activa la tarjeta sanitaria virtual: qué cambia para ir al médico o a la farmacia
- Los Premios Empresario Extremeño del Año reconocen el impulso de una economía en transformación
- Fotogalería | Los Premios Empresario Extremeño, en imágenes (I)
- Día de caza' vedado en Cáceres
- Las 10 carreras de la UEx que exigen más de un 12 para entrar tras la primera adjudicación
- Naiara trae 'La Española' a Cáceres y llena la plaza Mayor en el concierto de Los40 Summer Live