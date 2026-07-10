La Zarcita Garnacha 2022 obtiene la Medalla de Oro en el concurso internacional Grenaches du Monde 2026

La Zarcita Garnacha 2022, elaborada por Bodegas Palacio Quemado, ha sido distinguida con la Medalla de Oro en la 14.ª edición del concurso internacional Grenaches du Monde, celebrada en Argelès-sur-Mer (Francia). El certamen, referente mundial en la valoración de vinos elaborados con Garnacha, ha reunido a catadores de más de veinte países y a productores de las principales zonas vitivinícolas del mundo.

Este reconocimiento sitúa a La Zarcita Garnacha 2022 entre los vinos más destacados de la variedad, reforzando la apuesta de Palacio Quemado por la elaboración de vinos de identidad, frescura y carácter en Tierra de Barros.

Un vino de finca que expresa el potencial de la Garnacha en Extremadura

La Zarcita Garnacha 2022 es un monovarietal de Garnacha Común, plantada en 2016 en una ladera de suelos calizos bien fracturados, cubiertos por arcillas ferruginosas. Este sustrato permite que la variedad exprese su perfil más fino y elegante, demostrando cómo el clima cálido de Extremadura puede dar lugar a vinos frescos y equilibrados. La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable y hormigón, preservando la pureza de la fruta. Posteriormente, el vino se afina durante dos años en fudres de 5.000 litros, aportando estructura, tensión y un carácter varietal nítido.

Nota de cata: Color rojo de capa ligera. Nariz con notas de fresa fresca y un toque especiado. Boca fresca, con taninos suaves de tiza y un final largo e intenso.

Noticias relacionadas

Grenaches du Monde: un concurso de referencia internacional

Creado en 2013 por el Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon (CIVR), Grenaches du Monde es hoy una plataforma internacional que pone en valor la diversidad y calidad de los vinos elaborados con Garnacha. La edición 2026 ha destacado por su alto nivel cualitativo y por la participación de territorios históricos de la variedad.