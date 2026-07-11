Consulta la portada correspondiente al día 12 de julio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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Un oro y una plata de Extremadura en la primera jornada del Campeonato de España sub-23

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Fotogalería | La primera jornada del Campeonato de España sub-23 en Cáceres

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Resultados de la Primitiva del sábado 11 de julio de 2026

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Sorteo Bonoloto del sábado 11 de julio de 2026

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