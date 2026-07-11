El incendio de Los Gallardos (Almería) no avanza y la perspectiva de estabilización es favorable

El incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) no ha aumentado su superficie quemada durante la jornada de este sábado, por lo que la perspectiva para poder estabilizarlo en las próximas horas se considera "favorable", aunque los equipos mantienen la máxima cautela ante la evolución del siniestro.

Tras una visita a la zona afectada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado este sábado como "muy buena noticia" que la práctica totalidad de las viviendas situadas en el perímetro se encuentran a salvo. En concreto, después de que la Guardia Civil haya revisado alrededor de 250 inmuebles sobre el terreno, se ha corroborado que la inmensa mayoría de las casas no presenta ningún tipo de afectación por las llamas.

Esta contención del fuego, que ha permitido no sumar más hectáreas calcinadas, ha sido posible gracias al trabajo realizado aprovechando la ventana meteorológica del día. En este sentido, las previsiones apuntan a que se mantendrá una buena climatología durante la noche, tanto en rachas de viento como en niveles de humedad, un escenario que facilitará el ataque directo para intentar controlar definitivamente la emergencia.

Se mantienen los desalojos

No obstante, Bolaños han apuntado que por el momento las autoridades mantienen los desalojos que afectan a unas 1.400 personas que están fuera de sus hogares, y que a lo largo de la jornada han sido realojadas en hoteles, segundas viviendas o casas particulares para cerrar los albergues provisionales que se articularon en una primera fase.

"Todo ese coste lo va a asumir el Gobierno de España", ha adelantado al considerar que los gastos en manutención pueden suponer un coste "muy alto" para los pequeños ayuntamientos de la zona, al tiempo que ha trasladado "todo el ánimo" y "toda la fuerza" a los desplazados, a quienes ha deseado que puedan volver "lo antes posible" a sus viviendas una vez cuenten "con todas las garantías".

El ministro ha detallado, en esta línea, que por parte de la Junta de Andalucía se ha permitido "durante un tiempo muy concreto" y "con medidas de seguridad" que algunos vecinos pudieran acudir acompañados a sus viviendas para "recoger algunos enseres", como medicinas o documentos de identificación, si bien ha dejado claro que "en este momento no pueden volver a sus casas todavía con carácter definitivo".

"Todavía hay focos activos"

De cara a la noche, Bolaños ha explicado que se prevé una climatología "favorable", lo que invita a pensar "con toda la cautela" que durante la mañana de este domingo se puedan dar cambios en el estado del incendio, que mantiene una situación operativa 2.

"Todavía hay focos que están activos, estamos trabajando en todo ese perímetro para después poder ir sofocando el fuego", ha matizado al respecto para, acto seguido, agradecer en nombre del Gobierno el trabajo que "todos esos servidores públicos que están haciendo" sobre el terreno ya que "algunos se encuentran verdaderamente agotados".

Para el ministro, es en momentos como este cuando "hay que poner en valor lo público" y la "red de seguridad" que brindan los servicios de emergencias, Protección Civil y todos los involucrados en la lucha contra los incendios como este, cuyo origen aún está bajo investigación, según ha especificado.

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Bolaños ha recordado que el Gobierno de España ha desplazado a un total de 562 efectivos, entre los que se incluye Guardia Civil, la Brif del Ministerio para la Transición Ecológica, Protección Civil y la UME. Todo ellos permanecerán sobre el terreno "el tiempo que sea necesario" para que "cuanto antes podamos estabilizar este incendio, controlarlo y después extinguirlo".

Fuente: El Periódico