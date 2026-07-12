Consulta la portada correspondiente al día 13 de julio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
  2. Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
  3. La última familia que resiste en el Alto de Fuente Fría (Cáceres): 'Con el dinero que nos dan no podemos comprar otra casa
  4. Más de 1.500 alumnos del Cefot protagonizan este sábado la jura de bandera en Cáceres
  5. Saponi, catovi, de Cáceres y para Cáceres
  6. La guía Michelin se 'rinde' al chef de Plasencia Ricardo Señorán: mejor Bib Gourmand de junio
  7. Emoción y orgullo entre los familiares de los 1.514 soldados que han jurado bandera en el Cefot de Cáceres: 'Se nos ha puesto el corazón agarradito
  8. A los 63 años, Juan Carlos Vidal cambió sus hábitos y encontró en el deporte una nueva forma de vivir en Cáceres

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Al menos 27 muertos en un gran incendio en un pub de Bangkok

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Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos

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Vídeo | Cristina iglesias Fernández, presidenta de la Asociación de Amigos de Pescueza

Estas son las siete calles de Cáceres donde ya ha actuado el plan municipal contra las cucarachas este verano

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