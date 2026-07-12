Juanma Moreno da por estabilizado el incendio de Los Gallardos (Almería): "Es el principio del fin"

“Hoy podemos trasladar buenas noticias”. Así ha iniciado su intervención el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando del incendio de Los Gallardos, en Almería. El dirigente del PP-A ha comparecido este domingo para anunciar “la estabilización del incendio”, una situación que, según ha explicado, significa que el fuego está “perimetrado y acotado, sin peligro de llamas”.

Moreno ha vinculado esta evolución favorable a las buenas condiciones meteorológicas registradas durante la noche y al buen rabajo de todos los efectivos desplegados sobre el terreno, algo que recalcaron ya en la tarde del sábado Antonio Sanz y Félix Bolaños.

7.000 hectáreas quemadas

El balance inicial del incendio se eleva a 7.000 hectáreas quemadas, con un perímetro de más de 40 kilómetros. “Para que nos hagamos una idea del alcance que ha tenido este incendio en estos días”, ha apuntado Moreno, que ha calificado el fuego como “complejo, difícil y terrible”.

Tras la estabilización, la Junta inicia ahora una fase de desescalada y el incendio pasará a situación operativa 1. La UME rematará su trabajo durante esta jornada, mientras se mantiene un dispositivo de unos 90 efectivos del Infoca y medios aéreos de vigilancia para seguir refrescando la zona.

El regreso a sus casas de los vecinos desalojados

Otra de las novedades destacadas es el regreso de los vecinos desalojados. Moreno ha anunciado que se autoriza la vuelta de las 1.000 personas que permanecían fuera de sus viviendas, después de que este sábado ya se permitiera el regreso de otros 600 vecinos. Eso sí, ha insistido en que el retorno se hará “de manera escalonada” y “con todas las garantías y todas las precauciones”.

La Guardia Civil ha recibido ocho denuncias por personas desaparecidas y mantiene un dispositivo de rastreo en las zonas afectadas. Según Moreno, se trata de un operativo “imponente” formado por unas 100 personas, entre efectivos del GREA, la UME y la propia Guardia Civil, que terminarán las batidas para completar la búsqueda.

Búsqueda de desaparecidos tras el trágico incendio de Almería

El presidente andaluz también ha querido lanzar un mensaje de cierta esperanza sobre la posibilidad de que aparezcan nuevas víctimas, aunque con prudencia. “No creemos ya que haya posibilidad de que aparezca un nuevo fallecido, hay que ser siempre muy prudentes”, ha afirmado, tras destacar las batidas y reconocimientos realizados en viviendas y zonas afectadas.

Moreno ha subrayado la rapidez extrema con la que avanzó el incendio. “Es uno de los incendios más rápidos que hemos vivido en la historia de Andalucía y, probablemente, de España. Así que, como digo, buenas noticias, es el principio del fin de este terrorífico incendio que ha batido récord en cuanto a velocidad”, ha dicho. En este sentido, ha señalado que las pendientes, el viento a favor, el matorral bajo y el esparto contribuyeron a una propagación muy veloz de las llamas.

El presidente ha pedido además máxima precaución para lo que resta de verano. "Hemos llegado a tener 22 conatos de incendios en Andalucía, la media son 15 al día. Para que nos hagamos una idea, la mayoría se consigue apagar en el inicio, pero hay otros que no se consiguen abordar porque las condiciones meteorológicas", ha advertido, antes de recordar que las indicaciones de los servicios de emergencia “no son recomendaciones, son instrucciones”. “Son órdenes”, ha remarcado, al insistir en que cumplirlas es clave para evitar nuevos dramas y no poner en riesgo a los equipos de rescate.

Fuente: El Correo de Andalucía