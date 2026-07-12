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Incendio Los Gallardos

Muere una de las mujeres hospitalizadas por el incendio de Los Gallardos (Almería) y se elevan a 13 los fallecidos

La persona fallecida es una mujer de 93 años que permanecía ingresada en la UCI del centro hospitalario almeriense

Continúan los trabajos de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería)

Continúan los trabajos de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería)

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Antonio Muñoz

Una de las personas heridas graves que fueron trasladadas al Hospital Universitario Torrecárdenas tras el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, ha fallecido este domingo, según han informado fuentes sanitarias a El Correo de Andalucía.

Según informan estas fuentes, la víctima es una mujer de 93 años que permanecía ingresada en la UCI del centro hospitalario almeriense. Su fallecimiento no se ha producido por quemaduras, sino por patologías previas, aunque formaba parte del grupo de ocho personas hospitalizadas a consecuencia del trágico incendio.

Los heridos más graves fueron evacuados a la unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Con esta muerte, el balance provisional de víctimas mortales por el fuego se eleva ya a 13 fallecidos.

El incendio ha arrasado más de 7.000 hectáreas

El fallecimiento se produce después de que el incendio haya sido dado por estabilizado, según anunció Juanma Moreno, tras arrasar unas 7.000 hectáreas y obligar al desalojo de alrededor de 1.600 personas en distintos núcleos y diseminados de la comarca. La Junta ha autorizado ya el regreso progresivo de los vecinos a sus viviendas.

Durante la jornada de este domingo también se han dado por finalizadas las labores de rastreo en las zonas afectadas sin que se hayan localizado nuevas víctimas en el perímetro quemado. Un centenar de efectivos, con apoyo de drones y perros especializados, ha participado en las batidas en ramblas, viviendas en ruinas y puntos de difícil acceso.

Ocho denuncias por desaparición

El balance del incendio queda ahora en 13 fallecidos, mientras continúa el proceso de identificación de los cuerpos mediante pruebas genéticas. Las muestras de ADN fueron trasladadas a Madrid para su análisis y posterior cotejo con posibles familiares.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones y constan ocho denuncias formales por desaparición relacionadas con el incendio. Las autoridades han insistido en la necesidad de esperar a los resultados forenses para confirmar la identidad y nacionalidad de las víctimas.

En paralelo, varios gobiernos europeos siguen pendientes de la evolución del caso. La ministra delegada de Francofonía y Colaboración Internacional de Francia ha avisado de que una mujer francesa podría figurar entre las personas desaparecidas en el incendio y ha asegurado que el Ejecutivo francés está en contacto con las autoridades españolas para confirmar o descartar su paradero.

La representante francesa ha pedido además “la mayor de las cautelas” ante la situación en Almería y ha recomendado a los ciudadanos franceses que se encuentren en España que eviten cualquier zona afectada por las llamas.

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El incendio de Los Gallardos se convierte así en una de las tragedias forestales más graves registradas en Andalucía, marcada por la rapidez extrema con la que avanzaron las llamas, el viento, la orografía y la presencia de viviendas dispersas en la zona afectada.

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