Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de julio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de julio de 2026 es: 14, 53, 46, 28 y 6, siendo el número clave el 6.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Un amplio despliegue policial sorprende a vecinos y viandantes en Antonio Hurtado
- Largas colas y quejas de los espectadores cada miércoles en Multicines Cáceres: 'Entramos a la sala con 30 minutos de retraso
- La última familia que resiste en el Alto de Fuente Fría (Cáceres): 'Con el dinero que nos dan no podemos comprar otra casa
- Más de 1.500 alumnos del Cefot protagonizan este sábado la jura de bandera en Cáceres
- Saponi, catovi, de Cáceres y para Cáceres
- La guía Michelin se 'rinde' al chef de Plasencia Ricardo Señorán: mejor Bib Gourmand de junio
- Emoción y orgullo entre los familiares de los 1.514 soldados que han jurado bandera en el Cefot de Cáceres: 'Se nos ha puesto el corazón agarradito
- A los 63 años, Juan Carlos Vidal cambió sus hábitos y encontró en el deporte una nueva forma de vivir en Cáceres