Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Sorteos

Sorteo Bonoloto del martes 14 de julio de 2026

Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del martes 14 de julio de 2026.

Sorteo Bonoloto del martes 14 de julio de 2026.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

El resultado de la Bonoloto del martes 14 de julio de 2026 es: 10, 22, 24, 25, 36 y 44, siendo el número complementario el 12, y el reintegro el 6. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el miércoles 15 de julio, ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra el sorteo de la Bonoloto.

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro). Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.

2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*

3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora

4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora

5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora

Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jesús Sánchez, decano de la UEx: 'Más de 400 aspirantes se van a quedar fuera del grado de Psicología; me parece tremendo
  2. La promesa de la variante de Malpartida de Cáceres de devolver el silencio a los vecinos
  3. Pueblos de Extremadura recibirán hasta 250.000 euros para terminar sus residencias de mayores
  4. De palacio dividido a nueva vida: la Casa de las Dos Torres de Plasencia recupera su historia
  5. Monfragüe, el poblado ferroviario que nació en mitad de la dehesa y acabó olvidado
  6. Toño Pérez revela a Mercedes Milá por qué rechazó marcharse de Cáceres y cómo inició su historia de amor con Jose Polo: 'Él me tiraba los tejos
  7. La Policía Local intensifica esta semana los controles de alcohol y drogas en Cáceres, tras detectar 104 positivos en el primer semestre del año
  8. Tres medios aéreos combaten un incendio forestal en Burguillos del Cerro

Galería | Así fue el sorteo de Urvipexsa en Cáceres

Galería | Así fue el sorteo de Urvipexsa en Cáceres

El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres

El 273, el número de la suerte para los 50 adjudicatarios de viviendas protegidas en El Junquillo de Cáceres

¿Quién pidió crear el puesto? Las incógnitas que la sentencia del caso David Sánchez no aclara

¿Quién pidió crear el puesto? Las incógnitas que la sentencia del caso David Sánchez no aclara

La anorexia nerviosa, el trastorno que interrumpió los estudios de Jimena Labrador en Cáceres: "Cuando quieres darte cuenta, ya lleva mucho tiempo formando parte de tu vida"

La anorexia nerviosa, el trastorno que interrumpió los estudios de Jimena Labrador en Cáceres: "Cuando quieres darte cuenta, ya lleva mucho tiempo formando parte de tu vida"

Una nueva pasarela abrirá al público el interior de la Casa de los Mármoles de Mérida

Una nueva pasarela abrirá al público el interior de la Casa de los Mármoles de Mérida

Los Premios Fundación Jóvenes y Deporte 2026 continúan recibiendo candidaturas

Los Premios Fundación Jóvenes y Deporte 2026 continúan recibiendo candidaturas

Video | España se mete en la final del Mundial: así lo celebra Cáceres

Vídeo | La celebración en Badajoz de la clasificación de España para la final del Mundial

Tracking Pixel Contents