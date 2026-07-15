Consulta la portada correspondiente al día 16 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
- La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial
- Toño Pérez revela a Mercedes Milá por qué rechazó marcharse de Cáceres y cómo inició su historia de amor con Jose Polo: 'Él me tiraba los tejos
- Un falso parque infantil en la calle Caleros: los vecinos tiran de ironía para protestar contra una nueva promoción de apartamentos turísticos en Cáceres
- Le niegan entrar al Ejército en Cáceres por un tumor en los testículos ya superado y pide una indemnización de 58.000 euros
- Habrá juicio por amenazas hacia los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia: 'Queremos sangre
- El Plan Director dividirá la Ribera del Marco de Cáceres en cuatro zonas para ordenar su recuperación: una hoja de ruta a diez años vista
- Más de 24.000 admitidos optan a las vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura