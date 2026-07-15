Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Perfumerías Avenida cierra su tienda de la avenida de España y deja otro vacío en el comercio del centro de Cáceres
  2. La Cofradía de la Montaña de Cáceres recupera el restaurante del santuario tras un largo litigio judicial
  3. Toño Pérez revela a Mercedes Milá por qué rechazó marcharse de Cáceres y cómo inició su historia de amor con Jose Polo: 'Él me tiraba los tejos
  4. Un falso parque infantil en la calle Caleros: los vecinos tiran de ironía para protestar contra una nueva promoción de apartamentos turísticos en Cáceres
  5. Le niegan entrar al Ejército en Cáceres por un tumor en los testículos ya superado y pide una indemnización de 58.000 euros
  6. Habrá juicio por amenazas hacia los padres de la niña muerta en el tiroteo de Plasencia: 'Queremos sangre
  7. El Plan Director dividirá la Ribera del Marco de Cáceres en cuatro zonas para ordenar su recuperación: una hoja de ruta a diez años vista
  8. Más de 24.000 admitidos optan a las vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura

Las mejoras de 2,2 millones en las playas extremeñas comienzan con retraso y se prolongarán hasta otoño

Las mejoras de 2,2 millones en las playas extremeñas comienzan con retraso y se prolongarán hasta otoño

Pepe Viyuela se entrega a la sátira más amarga de Shakespeare en el Festival de Mérida

Pepe Viyuela se entrega a la sátira más amarga de Shakespeare en el Festival de Mérida

Los autónomos extremeños reclaman protección frente al calor: "Si se para, no se factura"

Los autónomos extremeños reclaman protección frente al calor: "Si se para, no se factura"

Los 142 docentes extremeños sin horario completo en su centro tienen hasta este viernes para pedir otro destino

Los 142 docentes extremeños sin horario completo en su centro tienen hasta este viernes para pedir otro destino

Mérida renueva el servicio que asesora a emprendedores tras ayudar a crear 1.628 empresas

Mérida renueva el servicio que asesora a emprendedores tras ayudar a crear 1.628 empresas

Los empresarios de Cáceres alertan de retrasos desde 2025 en pagos y ayudas de la Junta de Extremadura

Los empresarios de Cáceres alertan de retrasos desde 2025 en pagos y ayudas de la Junta de Extremadura

GEFISCAL, raíces cacereñas para ayudar a las empresas a competir sin fronteras

GEFISCAL, raíces cacereñas para ayudar a las empresas a competir sin fronteras

El tiempo en Moraleja: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio

El tiempo en Moraleja: previsión meteorológica para hoy, miércoles 15 de julio
Tracking Pixel Contents