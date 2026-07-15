Un incendio obliga a evacuar tres pueblos de Zaragoza: "Tiene un gran potencial de destrucción"

La oleada de incendios forestales que azota Aragón este verano suma un nuevo episodio. El fuego declarado este miércoles en el término municipal de Orés, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, ha obligado a evacuar a los vecinos de esta localidad y de los municipios cercanos de Asín y Luesia, ante el rápido avance de las llamas y el elevado riesgo que presenta el incendio. Los habitantes de este último pueblo han sido los últimos en recibir la orden de desalojo, mediante un aviso ES-Alert enviado por el 112 a los teléfonos móviles, en el que se les insta a abandonar de forma preventiva este núcleo por la carretera de Sádaba.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, responsable de la gestión de las emergencias, ha calificado el incendio de "muy complicado" por afectar a "una zona muy compleja". Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), celebrada a las 20.00 horas, ha advertido de que la comunidad se enfrenta a "uno de los incendios forestales con mayor potencial de crecimiento y destrucción de una zona muy importante".

Con anterioridad, el sistema ES-Alert ya había ordenado la evacuación de Orés y Asín. Además, los residentes de los centros asistenciales de ambos municipios han sido trasladados a Zaragoza. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha habilitado un dispositivo de acogida para los afectados, poniendo a su disposición el albergue municipal y el pabellón polideportivo, mientras que Cruz Roja colabora en la atención a las personas evacuadas.

Más municipios en alerta

Bermúdez de Castro ha explicado que durante la noche permanecerán bajo estrecha vigilancia las localidades de Biel, Fuencalderas y Uncastillo, cuyos vecinos recibirán nuevos avisos mediante ES-Alert si fuera necesario adoptar medidas como confinamientos o evacuaciones. El consejero ha insistido en que la prioridad absoluta es proteger la vida de las personas y, posteriormente, combatir el incendio.

El Gobierno de Aragón ha evitado por el momento cuantificar la superficie afectada. Las primeras estimaciones apuntaban a unas 200 hectáreas calcinadas, pero esa cifra ha quedado rápidamente superada por la evolución del fuego y la voracidad de las llamas. De hecho, el consejero Roberto Bermúdez de Castro ha reconocido que la situación no invita al optimismo ante el elevado potencial de propagación del incendio.

El fuego también ha obligado a cortar la carretera A-1204, entre los puntos kilométricos 13 y 32, entre Farasdués y Asín, y la CV-813 entre Asín y Orés. Ante esta situación, el Gobierno de Aragón ha elevado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo) a situación operativa 2-nivel 2 de Protección Civil. Se ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME), que depende del Ministerio de Defensa.

Un dron para la vigilancia nocturna

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado la coordinación entre el Ejecutivo central y el Gobierno de Aragón para hacer frente al incendio y ha detallado el amplio despliegue de medios estatales. Además de las patrullas de Seguridad Ciudadana y del Seprona de la Guardia Civil, un helicóptero del instituto armado ha sobrevolado la zona para comprobar que las viviendas aisladas afectadas por las órdenes de evacuación han quedado desocupadas y localizar rutas alternativas para los equipos de extinción.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), por su parte, ofreció inicialmente un helicóptero pesado Cougar para posibles evacuaciones masivas y posteriormente puso a disposición otro aparato en configuración de bombardero de agua, además de medios de reconocimiento si fueran necesarios. Durante la noche, la Guardia Civil desplegará un dron equipado con cámara térmica para localizar los frentes activos y los puntos calientes del incendio, un dispositivo que podría reforzarse con otro dron de la UME para vigilar de forma simultánea los dos flancos del fuego.

En la zona del incendio trabajan además 6 brigadas, 4 autobombas y dos bulldozer del Infoar, a los que se suman a otros medios aéreos desplegados. También colaboran Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) del parque de Ejea de los Caballeros. Todos ellos trabajan sobre el terreno y el Gobierno de Aragón realiza un seguimiento permanente de la evolución del incendio. Bermúdez de Castro ha asegurado que se han movilizado todos los medios de la DGA.

En combatir el fuego colaboran también medios de Navarra, y este jueves se sumarán a los trabajos de extinción operativos de Navarra, Castilla y León y La Rioja. En Farasdués se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar los trabajos de extinción. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, se ha desplazado hacia allí.

El viento dificulta el control del fuego

El consejero de Interior ha explicado que, debido al viento, ha sido "bastante complicado" saber hacia dónde se dirigía exactamente el fuego, que "al principio no parecía muy importante". El delegado de la Aemet en Aragón, Arcadio Blasco, ha trasladado a la DGA que esta noche contarán con una ventana de acutación porque bajará la intensidad del viento y subirá la humedad, por lo que se espera que "los medios desplegados puedan trabajar de manera importante".

Con todo, Bermúdez de Castro ha advertido de que este jueves se esperan altas temperaturas, una humedad baja y vientos cambiantes, lo que dificulta los trabajos de extinción.

Estabilizados Peñarroya y Sigüés

Por otro lado, las brigadas han logrado estabilizar el incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel), declarado el domingo pasado, y el de Sigüés (Zaragoza), que se ha desatado a primera hora de este miércoles. Este último se ha producido en una zona de matorral junto a la N-240, entre Jaca y Pamplona, y ha obligado a cortar durante unas horas la N-240 entre los puntos kilométricos 332,5 y 337. La carretera ya está abierta.

En el incendio de Peñarroya de Tastavins continúan las labores de vigilancia y refresco de los puntos calientes. En la zona trabajn 65 efectivos sobre el terreno, con 5 brigadas terrestres y 5 autobombas del operativo Infoar, y también se mantiene el OMA.

El incendio queda en situación operativa 0-nivel 0 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragó, decisión que se ha tomado tras una reunión del CECOPI que ha estado presidida por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho, y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

De momento, continúa sin autorizarse el acceso al interior del perímetro ante el riesgo de posibles reproducciones del incendio y se mantiene el desalojo preventivo de los vecinos de las nueve masías afectadas.

"Tras una noche muy favorable, hoy (miércoles) se vigilarán y refrescarán todos los posibles rebrotes o puntos calientes dentro del perímetro interior. Ahí no se va a poder entrar todavía, porque siguen trabajando las brigadas de Infoar para prevenir cualquier posible rebrote. Como siempre decimos, lo más importante es preservar la vida de las personas", ha indicado Bermúdez de Castro, y ha indicado que "hasta que no esté realmente finalizado, no se va a poder entrar en la zona dentro del perímetro".

Respecto a los desalojos, ha subrayado que "al estar fuera del perímetro, ya pueden regresar tanto los vecinos de las masías, como los clientes y trabajadores de los establecimientos hoteleros que habían sido desalojados". El consejero ha incidido en que estamos ante un verano "sumamente complicado", de modo que ha apelado "a la máxima precaución de los ciudadanos en el monte, zonas de acampada, trabajos agrícolas y áreas próximas a masas forestales".

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En cuanto a la previsión meteorológica, este miércoles se espera viento de componente norte de baja intensidad por la mañana. Entre las 15.00 y las 19.00 horas, la previsión apunta a alguna racha de viento superior a los 30 km/h, de componente sur o sureste. Respecto a la humedad, se ha recuperado durante la noche en torno al 50% o 60% e irá descendiendo a lo largo de mañana. Las temperaturas serán altas, con máximas de 37 o 38 grados.

Fuente: El Periódico de Aragón