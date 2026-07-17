Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 17 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 17 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 12, 21, 23, 34 y 40, y las estrellas 9 y 10.
El código del Millón ha sido el DRN31120.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Cortes de tráfico este viernes en una de las principales avenidas de Cáceres: horario y tramo afectado
- El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
- Educación abre bolsas extraordinarias de docentes para 32 especialidades en Extremadura
- Cáceres proyecta 4.700 metros cuadrados para el peatón en la plaza Marrón: todas las imágenes de su gran transformación
- CSIF habla de 'abandono' de la Policía Local de Plasencia: 'La ciudad no puede quedarse con solo dos policías por turno
- La Virgen del Carmen procesiona por el recinto monumental de Cáceres arropada por cientos de fieles: 'Es emocionante verla salir
- Cáceres reactiva la glorieta en homenaje a Miguel Ángel Blanco en plena repercusión del documental de Netflix
- Galería | Así quedará la plaza Marrón tras su gran reforma