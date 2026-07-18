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Incendios Forestales

Alcaldes de las Cinco Villas (Zaragoza) en preaviso por evacuación: "Tenemos que estar pendientes de todas las noticias"

La comunicación afecta a 1.000 vecinos de Sos del Rey Católico, Urriés, Navardún y Castiliscar, todos pueblos de Zaragoza

Máxima tensión en Luesia por el incendio

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A. T. B.

Zaragoza

Unos 1.000 vecinos de cuatro pueblos de las Cinco Villas, Sos del Rey Católico, Navardún, Urriés y Castiliscar, en Zaragoza, se encuentran en situación de preaviso ante una posible evacuación por el incendio de Orés, que ya ha devorado más de 15.000 hectáreas. En Sos del Rey Católico, su alcaldesa, María Jesús Navarro, ha explicado a este diario que están viviendo la situación con "calma" pero también con "incertidumbre" por lo que pueda pasar. "No tenemos el fuego a los pies de la localidad ni es un riesgo inminente, pero tenemos que estar pendientes de todas las noticias y con el teléfono en activo", ha relatado Navarro, quien ha detallado que los agricultores de Sos del Rey Católico y de Sofuentes -una de sus dos pedanías- están realizando cortafuegos para evitar que el fuego alcance los núcleos urbanos en el peor de los casos, tal y como sucedió en Asín y estuvo a punto de repetirse en Luesia.

Además se ha gestionado ya la situación con la residencia de ancianos, donde permanecen internos unos 40 usuarios. En este sentido, la alcaldesa también ha comunicado al Gobierno de Aragón "una circunstancia añadida" a los turistas que en esta época del año elevan de por sí la población del municipio. Y es que, este sábado, se está celebrando una boda con 130 invitados que van a comer en el parador, de ahí que se haya trasladado que Sos del Rey Católico cuenta en estos momentos con unos 600 habitantes en el caso de que haya que ejecutar la evacuación.

Bando municipal de Sos del Rey Católico

A todos los vecinos, de hecho, se les ha enviado un bando a través del cual se les insta a estar preparados con "un mínimo imprescindible" por si tuvieran que ser evacuados. "Mantengamos la calma y evitemos dispersarnos de los núcleos de población", sostiene este mismo bando, emitido en torno a las 12.30 horas de este sábado, 18 de julio.

En el vecino municipio de Urriés, por ejemplo, ayer por la noche ya se hizo llegar a sus vecinos un protocolo de evacuación preventiva en el cual se exponen varios puntos, entre ellos, "preparar lo impresdincible" como la documentación, la medicación, la ropa, el agua y el móvil. A todos ellos se les requiere a acudir a la plaza nueva para realizar el recuento de personas y organizar la salida en vehículos, en el caso de que reciban la orden de evacuación a través del 112.

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Entre otros consejos se recomienda cerrar las puertas y las ventanas de las viviendas, retirar las bombonas de butano al exterior o desconectar los aparatos eléctricos. "Este aviso tiene un carácter exclusivamente preventivo. Nuestro objetivo es que todos conozamos cómo actuar si alguna vez fuera necesario, favoreciendo una evacuación rápida, coordinada y segura", recoge la comunicación del Ayuntamiento de Urriés, cuyo alcalde, Armando Soria, ha contado que está en contacto con otros pueblos por si tuvieran que alojarse allí. En estos momentos, unos 130 vecinos se encuentran en Urriés.

Fuente: El Periódico de Aragón

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