Consulta la portada correspondiente al día 19 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- La profesora que cambió Cáceres por el pueblo más pequeño de la provincia y escribió un libro mientras reformaba una casa de más de cien años
- La calle de Cáceres que lleva casi seis décadas esperando una salida da el primer paso: 'Es un fondo de saco que no tiene sentido
- Medicina baja al 13,053 y Periodismo al 5,225: así quedan las notas de corte de la UEx tras la segunda adjudicación
- El pueblo extremeño que renuncia a instalar una pantalla para la final del Mundial para no perjudicar a los bares
- Cortes de tráfico este viernes en una de las principales avenidas de Cáceres: horario y tramo afectado
- El funcionario del SEPE expedientado en Mérida denuncia que la oficina atiende ahora consultas sin cita
- Diego, un niño de 5 años de Alcuéscar con leucemia, necesita un donante de médula
- Fuego en Cáceres: las llamas arrasan varias parcelas en Vegas del Mocho