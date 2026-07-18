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Desde el jueves

El incendio de Guadalajara supera las 5.400 hectáreas y obliga a ampliar las evacuaciones

El alcalde de Robledillo de Mohernando, señalado por el origen del incendio, reivindica al sector agrario: "No somos delincuentes"

Vista de los trabajos de extinción este viernes, en el incendio de La Mierla (Guadalajara). EFE/Nacho Izquierdo

Vista de los trabajos de extinción este viernes, en el incendio de La Mierla (Guadalajara). EFE/Nacho Izquierdo / Nacho Izquierdo / EFE

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Redacción

Madrid

El incendio forestal declarado el pasado jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, ha afectado ya a unas 5.400 hectáreas y continúa sin estar controlado, mientras los equipos de extinción trabajan en condiciones especialmente adversas por el riesgo extremo de propagación previsto en la zona. Además, el avance del fuego ha obligado a desalojar una docena de localidades.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado ha ordenado la evacuación de Monasterio, una localidad con una treintena de habitantes, mientras que unos 40 vecinos de Veguillas, pedanía de Cogolludo, han abandonado sus viviendas voluntariamente. En total, alrededor de 600 personas han sido desplazadas de los núcleos amenazados por las llamas, aunque solo una treintena permanece en el albergue habilitado por Cruz Roja en el polideportivo de Humanes.

Entre las localidades y zonas desalojadas se encuentran La Mielga, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares, Umbralejo, el entorno del embalse de Beleña, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque. El objetivo prioritario de los servicios de emergencia es impedir que el fuego alcance los núcleos habitados, según ha explicado la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez.

La noche

Durante la noche, los equipos terrestres han empleado fuego técnico para frenar el avance del incendio y han concentrado parte de sus esfuerzos en el flanco que se dirige hacia el río Sorbe, donde han realizado trabajos para intentar consolidar el perímetro. Con la llegada del día se han reincorporado los medios aéreos, que trabajan junto a efectivos del plan Infocam, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos de la Diputación de Guadalajara y el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid.

La superficie afectada ha crecido con rapidez, desde las aproximadamente 4.300 hectáreas contabilizadas durante la noche hasta las 5.400 de la última evaluación. Gómez ha advertido de que el incendio todavía está “lejos” de poder considerarse controlado y de que será necesario continuar afianzando los trabajos realizados sobre los distintos frentes. El fuego también ha provocado cortes totales o parciales en varias carreteras y problemas de telefonía por daños en el tendido.

El origen

En paralelo, el alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de Vox, se ha defendido después de ser señalado en relación con el origen del incendio mientras realizaba labores de cosecha. En un mensaje difundido a través de una aplicación de mensajería, ha agradecido la concentración celebrada en Tamajón en su apoyo y ha reivindicado el papel del sector primario: “No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos”.

Marchamalo ha asegurado que la movilización no solo pretendía respaldarlo a él, sino también a un sector que, a su juicio, merece mayor respeto. El alcalde ha denunciado la difusión de “noticias falsas” y la existencia de leyes alejadas de la realidad del campo, y ha pedido que agricultores y ganaderos sean escuchados y no sean señalados. También se ha disculpado por no haber asistido a la concentración debido a la situación en la que se encontraba.

El 90 % del incendio afecta al Parque Natural Sierra Norte

El noventa por ciento de la superficie afectada por el incendio pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte, ha indicado el director técnico de la emergencia, Luis Escudero.

Aunque no se puede hablar de superficie "arrasada", porque las llamas han afectado al terreno con distinto grado de intensidad, ha aclarado Escudero en un archivo sonoro que ha enviado el plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), según ha explicado a los medios de comunicación que se han desplazado hasta el puesto de mando avanzado (PMA) que se ha instalado en el municipio de Tamajón.

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Escudero ha comentado que lo que más preocupa para las próximas horas es que siga soplando viento de suroeste con una alta intensidad, ya que es previsible que lo largo de la tarde aumente con rachas de hasta 45 kilómetros a la hora.

Fuente: El Periódico

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