El aeropuerto de Gibraltar: de refugio en la Guerra Civil a pista para hacer despegar al Campo

¿Despegará el Campo de Gibraltar con el fin de la Verja? El aeropuerto de Gibraltar, rebautizado recientemente como Aeropuerto Internacional Joshua Hassan en homenaje al histórico ex ministro principal del Peñón, se ha convertido en una de las piezas más sensibles -y más prometedoras- de esta nueva etapa con el nuevo tratado en vigor.

El nuevo marco abre por primera vez de verdad el aeropuerto gibraltareño a las compañías europeas y vuelve a poner sobre la mesa conexiones largamente acariciadas con ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, además de otros destinos de la UE. La clave está en que desde este miércoles la Verja ha dejado de operar como un control policial terrestre, sino en la propia terminal: si los controles Schengen se realizan antes del embarque, un vuelo entre Gibraltar y cualquier ciudad española o europea funcionaría, en la práctica, como una conexión interior, sin un nuevo control de pasaporte al aterrizar.

Sobre esa pista levantada en el istmo que España no reconoce como cedido por Utrecht se juega ahora la posibilidad de que una infraestructura pegada a La Línea, hasta ahora volcada en el Reino Unido, pueda convertirse en la puerta aérea que el Campo de Gibraltar nunca ha tenido. Según recoge el periódico Europa Sur, el ministro de Turismo, Christian Santos, defendió durante el debate presupuestario que la conectividad aérea será una de las grandes prioridades del Ejecutivo gibraltareño, con la aspiración de convertir el aeropuerto en un posible nodo regional para la comarca y en una nueva palanca laboral que se sumaría a los 15.500 trabajadores transfronterizos.

La frontera cambia de sitio

El fin de la Verja no borra la frontera: la desplaza al aeropuerto y al puerto de Gibraltar. Allí se aplicarán los controles Schengen a los viajeros que lleguen desde fuera de ese espacio. Gibraltar quedará conectado a Schengen, sin formar formalmente parte de él, y España asumirá esos controles en aeropuerto y puerto a través de la Policía Nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo; el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, y el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, durante el acto de demolición de la Verja, el pasado miércoles. / Roman Ríos / EFE

Conviene precisar, en cualquier caso, que los agentes españoles encargados de los controles Schengen no estarán integrados dentro de la terminal del aeropuerto, sino en un espacio anexo a las instalaciones aeroportuarias. Las quejas sobre la falta de información al respecto de este cambio se han sucedido y se han sumado a las quejas de PP y Vox. Los pasajeros tendrán un doble control: el que aplican los agentes gibraltareños y el que apliquen la Policía Nacional española.

En estos primeros días de aplicación del Tratado, el Gobierno de Gibraltar ha defendido la normalidad pese a los ajustes propios de la puesta en marcha del nuevo sistema. El Ejecutivo admite, no obstante, esperas iniciales: la cola más larga fue de unos 50 minutos para ciudadanos británicos y de países no comunitarios, mientras que los pasajeros del vuelo de llegada de este viernes pasaron los controles en menos de 20 minutos. Gibraltar recuerda que sus residentes están exentos del Sistema de Entradas y Salidas siempre que acrediten su condición con el documento correspondiente, y ha anunciado la llegada de seis nuevos quioscos para reducir los tiempos de espera

El istmo, ese trozo de tierra que no estaba en el Tratado de Utrech

El aeropuerto es la pieza más delicada del acuerdo porque se asienta sobre el istmo que une La Línea con Gibraltar. España sostiene que ese suelo no fue cedido por el Tratado de Utrecht, firmado en 1713, un acuerdo mediante el que solo entregó a Reino Unido la ciudad, el castillo, el puerto, las defensas y las fortalezas de Gibraltar.

El aeropuerto de Gibraltar nació durante la Segunda Guerra Mundial sobre el antiguo hipódromo del Peñón y fue concebido inicialmente como aeródromo militar de emergencia. Su pista se amplió ganando terreno a la Bahía con roca extraída de los túneles militares del Peñón, hasta permitir la llegada de aviones de mayor tamaño.

La posición española es que el istmo fue ocupado de facto por los británicos sin base jurídica. Sobre ese terreno, entre Casemates Square y la Verja, Gibraltar ha ido extendiendo su espacio hasta levantar una infraestructura única en Europa: una de las pistas más pequeñas y singulares del mundo atravesada por coches y peatones cuando no hay aterrizajes o despegues.

Una pista que fue refugio para los represaliados de la Guerra

El istmo sobre el que hoy se extiende la pista no es solo una disputa jurídica. También es un lugar de memoria. En su trabajo Mujeres en el Campo de Gibraltar. Víctimas de la represión y resistentes al franquismo, el periodista e investigador Juan Miguel León Moriche recuerda que, en los primeros meses de la Guerra Civil, miles de campogibraltareños cruzaron a Gibraltar para huir de la represión de los sublevados, algunos por la frontera y otros en barcas de pesca, neumáticos o incluso a nado. La llegada fue de tal magnitud que las autoridades británicas tuvieron que montar un campamento de refugiados en el llamado campo neutral, el mismo espacio donde hoy está la pista del aeropuerto.

La oportunidad aérea del Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar, con más de 300.000 habitantes, no tiene aeropuerto comercial propio. Sus salidas naturales por aire pasan por Jerez o Málaga, a casi dos horas por carretera en muchos casos dependiendo del tráfico. La terminal de Gibraltar, en cambio, está literalmente pegada a La Línea. Si el tratado permite vuelos europeos y españoles y una gestión compartida real a través de una empresa mixta (sobre cuyos detalles ni el Gobierno de Gibraltar ni el español facilitan datos de momento) el aeropuerto puede dejar de ser una rareza geopolítica para convertirse en una palanca de movilidad, turismo, inversión y conectividad para toda la comarca.

Qué vuelos hay ahora

Por ahora, el aeropuerto de Gibraltar sigue mirando casi exclusivamente al Reino Unido. Su programación, , con 33 vuelos regulares semanales este verano, se concentra en conexiones con Londres Heathrow, Londres Gatwick, Manchester, Bristol y Birmingham, operadas por British Airways y easyJet. Es decir, funciona sobre todo como cordón aéreo con la metrópoli británica, no como aeropuerto de referencia para el sur de Andalucía.

El aeropuerto de Gibraltar sigue mirando casi exclusivamente al Reino Unido. Su programación, con 33 vuelos semanales este verano, se concentra en conexiones con Londres Heathrow, Londres Gatwick, Manchester, Bristol y Birmingham, operadas por British Airways y easyJet

La infraestructura se mueve ya en el entorno del medio millón de pasajeros anuales. Esa cifra, en una comarca sin aeropuerto propio y con una posición estratégica entre el Mediterráneo, el Atlántico y África, explica por qué esta pata del tratado no es menor. Si la Verja cae en tierra, el gran salto económico puede jugarse en el aire.

El precedente español: vuelos comerciales entre Madrid y Gibraltar

Ya hubo un ensayo. Tras el acuerdo de Córdoba de 2006, con Miguel Ángel Moratinos como ministro de Exteriores, se recuperaron los vuelos comerciales entre Madrid y Gibraltar.

El 17 de noviembre de 2006, Iberia anunció que empezaría a operar vuelos entre Madrid y Gibraltar con aviones Airbus A319. Fue un movimiento histórico, ya que ninguna aerolínea española volaba a Gibraltar desde 1979.

Imagen de archivo del 16 de diciembre de 2006, de un avión Airbus-319 de la compañía Iberia que fue la primera aeronave que llegó a Gibraltar procedente de Madrid-Barajas, casi setenta años despues de que Gran Bretaña, en plena Guerra Civil española, decidiera construir un aeródromo militar. La aerolínea Iberia ha informado hoy que suspenderá los vuelos entre Gibraltar y Madrid el próximo domingo, por motivos "operativos", después de que se pusiera en marcha la ruta en diciembre de 2006 en virtud de los Acuerdos de Córdoba, suscritos entre los gobiernos de España, Reino Unido y el Peñón. / A. CARRASCO RAGEL / EFE

Iberia inició los vuelos al aeropuerto de Gibraltar el 16 de diciembre de 2006. En aquel primer vuelo viajó Bernardino León Gross, entonces secretario de Estado de Exteriores, en un gesto político de primer orden. Desde entonces, al menos que haya trascendido, ningún otro miembro del Ejecutivo ha pisado suelo gibraltareño. Desde entonces, no consta una presencia comparable de un miembro del Gobierno español en la pista del aeropuerto de Gibraltar. El pasado miércoles Pedro Sánchez abrazó al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, tuvo gestos de cercanía con su equipo... pero no pisó suelo llanito.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, y el primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, atiende a los periodistas a la llegada al aeropuerto gibraltareño, en un avión de lIberia. / A.CARRASCO RAGEL / EFE

Aquel precedente tuvo incluso una breve derivada con Barcelona: Ándalus Líneas Aéreas llegó a operar en 2009 vuelos desde Gibraltar a Madrid y también a la capital catalana, aunque la conexión apenas duró unos meses antes de quedar suspendida.

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Aquella etapa fue breve y las conexiones españolas no llegaron a consolidarse. En una comarca sin alta velocidad y pendiente aún de la electrificación de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla, viajar a Madrid o Barcelona sigue siendo una odisea. Por eso, la posibilidad de recuperar vuelos desde Gibraltar no es solo una oportunidad turística para el Peñón, sino una necesidad de conectividad para todo el Campo.

Fuente: El Correo de Andalucía