Afectada por la expropiación para el centro de datos de Microsoft: "Es un atropello absoluto"

La familia de Ana Garza recibió hace dos años una llamada telefónica desde una inmobiliaria de Londres. "Se interesaban por unos suelos que teníamos junto a Puerto Venecia. Nos hicieron una oferta, nos pareció baja y no la aceptamos. No volvimos a saber nada de ellos hasta que nos expropiaron", relata esta vecina, propietaria de cerca de una hectárea y media en la parte trasera de Puerto Venecia (Zaragoza), donde el gigante tecnológico Microsoft va a instalar un centro de datos con una inversión de 2.900 millones de euros.

"No pudimos negociar. La oferta que nos hicieron no nos convenció porque entendíamos que podía valer mucho más en el futuro, sabiendo que es el área natural de expansión de Zaragoza. Nos dijeron que aceptábamos el trato o que nos expropiarían. Visto está que decían la verdad", lamenta la mujer, portavoz de uno de los tres tenedores de suelo cuyos suelos han sido arrebatados tras ser declarados de interés público con el aval del Gobierno de Aragón.

"Es un atropello absoluto. Yo puedo entender que nos expropien para hacer una carretera o un hospital. Ahí, aunque te pique, sabes que es para el bien común. Lo que no me explico es cómo una multinacional nos puede quitar algo de nuestra propiedad en base a una expropiación y con un proyecto que consideramos especulativo", denuncia Garza.

En total, la expropiación para este proyecto tecnológico alcanza las 16,5 hectáreas. El justiprecio,que varía entre superficies cultivadas, las características del terreno y del valor de las construcciones si las hubiere, se queda en estos casos en Aragón entre los 2 y los 5 euros por metro cuadrado. La cifra es muy inferior a los 57 euros por metro cuadrado que se pagaron en La Muela, donde el ayuntamiento acordó la venta con la multinacional para que se quedara con la ampliación completa del polígono Centrovía.

Cuando el Gobierno de Aragón aprobó el proyecto de Microsoft en Zaragoza como una inversión de interés autonómico, los terrenos elegidos por la multinacional pasaron a ser de utilidad pública, y por tanto, según la legislación vigente, susceptibles de ser expropiados. Como los propietarios se negaron a cobrar el justiprecio y han judicializado la causa, la multinacional ha consignado el dinero en la Caja de Depósitos del Gobierno de Aragón mientras ha empezado las primeras labores sobre el terreno, lo que implica el vallado de la parcela. "Vallaron el suelo cuando todavía era de nuestra propiedad", denuncia Ana Garza, que insiste en que el dinero no ha llegado a la cuenta.

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En realidad, los planes iniciales de Microsoft no pasaban por instalarse en esa pastilla de suelo junto a Puerto Venecia. Su planteamiento inicial pasaba por un triple emplazamiento en La Muela, Villamayor de Gállego y el Parque Tecnológico de Reciclado López Soriano. Dejaron en barbecho este último, donde compraron 57 hectáreas al Gobierno de Aragón, por la mala calidad del aire, por lo que se lanzaron a buscar un nuevo lugar en el que instalar su centro de datos. Lo encontraron junto a Puerto Venecia.