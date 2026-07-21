Consulta la portada correspondiente al día 22 de julio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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  1. De la bandera extremeña de Pedro Porro a la bandera franquista de la Plaza Mayor de Cáceres
  2. Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
  3. Los nuevos inquilinos de la rotonda de Pinilla: una docena de conejos crece junto a la Ronda Norte de Cáceres
  4. Aida vuelve a abrazar a su perrita Boira en el hospital de Plasencia: 'Ha sido el mejor regalo de mi vida
  5. Mariam, la niña saharaui que renunció a su último verano en Cáceres para cuidar de su padre enfermo
  6. La final del Mundial deja 30 asistencias y cinco traslados hospitalarios en Cáceres
  7. Un piloto extremeño traslada a la selección española a Madrid con la Copa del Mundo
  8. Los toboganes que están conquistando las redes están en este rincón de la provincia Cáceres

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Cáceres despide a Joaquín Solís, el hostelero que hizo de La Chimenea un hogar para San Francisco

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Sorteo Bonoloto del martes 21 de julio de 2026

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Los bares extremeños: "Quitar el tabaco de las terrazas es un auténtico despropósito"

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Cuatro días para viajar cinco siglos atrás y revivir la unión histórica entre España y Portugal sin salir de La Raya

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