Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 21 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 21 de julio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 39, 8, 28, 2 y 3, y las estrellas 11 y 2.
El código del Millón ha sido el DSL64791.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- De la bandera extremeña de Pedro Porro a la bandera franquista de la Plaza Mayor de Cáceres
- Muere a los 69 años Mati Durán Escudero, condesa viuda de la Camorra
- Los nuevos inquilinos de la rotonda de Pinilla: una docena de conejos crece junto a la Ronda Norte de Cáceres
- Aida vuelve a abrazar a su perrita Boira en el hospital de Plasencia: 'Ha sido el mejor regalo de mi vida
- Mariam, la niña saharaui que renunció a su último verano en Cáceres para cuidar de su padre enfermo
- La final del Mundial deja 30 asistencias y cinco traslados hospitalarios en Cáceres
- Un piloto extremeño traslada a la selección española a Madrid con la Copa del Mundo
- Los toboganes que están conquistando las redes están en este rincón de la provincia Cáceres