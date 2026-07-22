Consulta la portada correspondiente al día 23 de julio de 2026

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La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

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TEMAS

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  1. Una cadena internacional de pizzas aterriza en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres: ya buscan trabajadores
  2. De la bandera extremeña de Pedro Porro a la bandera franquista de la Plaza Mayor de Cáceres
  3. Un incendio en Cáceres arrasa en apenas media hora una gran parcela entre Aldea Moret y La Cañada
  4. Oposiciones de Maestros en Extremadura: 391 sobresalientes y 304 plazas, así cambia la clasificación al sumar los méritos
  5. Suspendida la ruta nocturna Luna de la Plata de Plasencia por las Dragonas del Jerte
  6. Un hombre intenta matar a su excuñado cuando salía de casa en Guareña
  7. Diez palistas de Plasencia hacen historia en Europa y regresan de Múnich con dos medallas
  8. Pesar en Cáceres por la muerte de Juan Díaz Méndez, el último hojalatero de Extremadura

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Trump dice que Irán no está "listo" para un acuerdo porque siempre se echa para atrás

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Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

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