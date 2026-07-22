Cataluña
En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona
La jueza ha dictado medidas cautelares para el hombre: le prohíbe aproximarse a los niños y comunicarse con ellos
EFE
El tribunal de instancia de Tortosa (Tarragona) ha dejado en libertad provisional este jueves al monitor de un campamento deportivo de verano de esa localidad detenido ayer bajo la acusación de agresión sexual sin penetración a dos menores de 16 años.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, la jueza ha dictado medidas cautelares para el hombre: le prohíbe aproximarse a los menores y comunicarse con ellos, así como acudir al centro deportivo durante tres meses. Además, tendrá que comparecer en el juzgado siempre que sea requerido.
Tras la denuncia de dos familias de agresión sexual a dos menores del grupo de infantil del campamento de verano del complejo deportivo WIN de Tortosa, el Ayuntamiento activó el martes el protocolo de prevención de abusos sexuales y otros malos tratos en el ámbito de la educación en el ocio, previsto por la Generalitat de Cataluña, y puso los hechos en conocimiento de los Mossos d'Esquadra y de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).
La Policía catalana arrestó posteriormente al monitor, y la causa está abierta por el delito de agresión sexual sin penetración a menores de 16 años.
El consistorio señaló en un comunicado que está a disposición de todas las familias usuarias del campamento "para todo lo que sea necesario" y velará por “el bienestar emocional de los niños y del resto de monitores”.
Asimismo, hizo un llamamiento a la responsabilidad de todos y pidió el máximo respeto por la intimidad de los menores y de sus familias.
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