Desalojos en la localidad madrileña de Villa del Prado por un nuevo incendio forestal

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado este jueves un nuevo mensaje ES-Alert en el que solicita la evacuación de la localidad madrileña de Aldea del Fresno hacia el municipio de Villamanta ante el avance del fuego, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En el mensaje, se solicita la evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. El incendio de Villa del Prado, independiente del de Almorox, ha obligado esta tarde a ASEM112 a activar el sistema ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas, con puertas y ventanas cerradas.

Posteriormente, se envió un nuevo aviso a los vecinos de la urbanización Caravan Garden para que abandonaran la zona y se dirigieran al casco urbano de Aldea del Fresno.

En las labores de extinción trabajan 18 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME). Además, permanecen cortadas al tráfico la M-507 en dirección Navalcarnero y la N-403 hacia Toledo, en el cruce entre ambas carreteras.

Otro fuego enSan Martín de Valdeiglesias

Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501 por un vehículo que ha ardido, ha obligado a confinar de forma preventiva una residencia de mayores y a pedir a los vecinos de dos urbanizaciones que permanezcan en sus viviendas.

En las labores de extinción, están trabajando dieciséis medios aéreos y terrestres de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en un mensaje en X.

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Como medida preventiva, ha sido confinada la residencia de mayores López Rumayor y se ha enviado un mensaje de alerta ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezcan en sus casas mientras continúan las tareas para controlar el incendio.