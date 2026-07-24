Consulta la portada correspondiente al día 25 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Muere un hombre de 53 años ahogado en la piscina municipal de Alcántara
- Pedro Porro, recibido por Guardiola antes de reencontrarse con su ciudad como campeón del mundo
- Tres detenidos por agredir al alcalde de Zahínos y a dos guardias civiles en Oliva de la Frontera
- Las viviendas policiales abandonadas de la avenida de Cervantes en Cáceres: 'Las intervenciones por okupación son recurrentes
- Un incendio en Ávila, a 90 kilómetros de Extremadura, obliga a evacuar a vecinos y 200 niños
- Oliva de la Frontera condena el violento episodio que deja al alcalde de Zahínos con la nariz fracturada y a dos guardias civiles de baja
- Detienen en Villanueva de la Serena a un peligroso preso fugado de la cárcel de Tarragona que se ocultaba en una finca familiar
- Una casa de Mérida escondía una necrópolis y la historia de una niña cristiana fallecida en el año 516