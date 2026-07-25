Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Añadir a El Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego en Madrid sigue activo y con evolución "imprevisible" pese a la mejora de las condiciones

Más de 60.000 personas, la mayoría de municipios de la sierra oeste madrileña, han sido evacuadas de sus casas o confinadas

Pedro Sánchez se desplazará este sábado a la zona afectada

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Madrid

Los servicios de extinción del incendio en la Comunidad de Madrid han trabajado "con intensidad" esta madrugada para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche y poder frenar el avance de las llamas, que dependerán del régimen de vientos que se den en las próximas horas. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado en un mensaje en la red social X que los servicios de extinción han trabajado en la madrugada para aprovechar las condiciones meteorológicas, pero han advertido que el fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por los vientos de este sábado.

Mapa de incendios en España.

El viernes cerró con más de 60.000 las personas confinadas o evacuadas por los incendios declarados en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La mayoría de las personas afectadas, unas 50.000, son de los municipios madrileños de la sierra oeste de Madrid afectados por los desalojos, mientras que unas 13.000 son de la zona de Ávila golpeada por unos incendios de los que se teme que se junten en algún momento y creen un frente único difícil de combatir.

Noticias relacionadas y más

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / EFE

La Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos evitar desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio, no acudir a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un incendio en el polígono El Prado de Mérida calcina al menos 20 vehículos y obliga a desalojar la Ciudad Deportiva
  2. Detienen en Villanueva de la Serena a un peligroso preso fugado de la cárcel de Tarragona que se ocultaba en una finca familiar
  3. Cáceres da luz verde definitiva a las torres de viviendas de hasta once plantas junto a la Ribera del Marco
  4. Oliva de la Frontera condena el violento episodio que deja al alcalde de Zahínos con la nariz fracturada y a dos guardias civiles de baja
  5. La multinacional sueca que desembarca en Mérida tras comprar una empresa extremeña
  6. Una vivienda desalojada en un incendio forestal en Las Viñas, muy cerca de Arroyo de la Luz
  7. Cáceres cerrará su cinturón viario tras 32 años de obras y proyectos, con la Ronda Súpernorte todavía en el plano
  8. El famoso dj con 300.000 suscriptores en YouTube que actuará este verano en un pueblo de 300 habitantes de Cáceres

Video | Así trabajaron los efectivos en el incendio de Arroyo de la Luz

El Ayuntamiento de Cáceres gestionará el millón de euros para redactar el plan de modernización de Capellanías

El Ayuntamiento de Cáceres gestionará el millón de euros para redactar el plan de modernización de Capellanías

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

No es un árbol cualquiera: en 1960 lo plantaron en España y ahora es una especie invasora que está acabando con insectos y aves

No es un árbol cualquiera: en 1960 lo plantaron en España y ahora es una especie invasora que está acabando con insectos y aves

Fotogalería | Los bomberos sofocan el incendio que ha calcinado 20 coches en Mérida

Fotogalería | Los bomberos sofocan el incendio que ha calcinado 20 coches en Mérida

Canelones de atún y huevo con bechamel: la versión casera más cremosa y fácil

Canelones de atún y huevo con bechamel: la versión casera más cremosa y fácil

'Segundo López', la película de Ana Mariscal que triunfó en 1953 con sello cacereño

'Segundo López', la película de Ana Mariscal que triunfó en 1953 con sello cacereño

'Conejillo de indias'

'Conejillo de indias'
Tracking Pixel Contents